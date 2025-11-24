89ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನಿಧನ: ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು?; ಪರಿಹಾರಗಳೇನು?
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು 89ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟು.
Published : November 24, 2025 at 8:14 PM IST
ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ 'ಹೀ-ಮ್ಯಾನ್' ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಇಂದು (ನವೆಂಬರ್ 24 ರಂದು) 89ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನು ಅವರ ಸಾವಿನ ವದಂತಿಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿದ್ದವು. ಇಂದು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಟನ 90ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ 90ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ಆಚರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರನ್ನು ಬ್ರೀಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.11 ದಿನಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಡಿಶ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದರು.
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ 89ನೇ ವರ್ಷದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಹಾಗೂ ಯಾವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರಕಾರ, ವಯಸ್ಸಾದವರು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾರ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಇದು ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಜೀವನಶೈಲಿ, ಮಾಲಿನ್ಯ, ಧೂಮಪಾನ ಹಾಗೂ ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಂತಹ ಅಂಶಗಳು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ, ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಹೃದ್ರೋಗಗಳು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವ ಜನರು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.
ಇತರ ಕಾರಣಗಳೇನು?: ಮೆಡ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅನೇಕ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹಾಗೂ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಶೋಧನೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ?: ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ, ನಾವು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇತರ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ.
ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಕಾಡುವ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಮೆಡ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಲು ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯು ನೋವು, ದೃಷ್ಟಿ ನಷ್ಟ, ಮಿದುಳಿನ ಮಂಜು, ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ನಷ್ಟ, ಶ್ರವಣ ದೋಷ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಸೇರಿವೆ. ನ್ಯುಮೋನಿಯಾದಂತಹ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ.
ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?:
ಧೂಮಪಾನ ತ್ಯಜಿಸಿ: ಧೂಮಪಾನವು ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ: ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಡೆದರೂ ಸಹ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು: ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಭ್ರಮರಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಂತಹ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯವು ಅನೇಕ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ: ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ತರಕಾರಿಗಳು, ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪು, ತರಕಾರಿಗಳು, ನಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು.
ಯುವ ಜನಾಂಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು: ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಯುವ ಜನಾಂಗ ಸಹ ಇದನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ನಿರಂತರ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಎದೆ ನೋವು, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಸರಿಯಾದ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವು ಈ ರೋಗಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
