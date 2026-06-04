ರಾಜ್ಯದ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ, ಬಿಪಿ ಕೂಡ ಹೈ: ಎನ್ಎಚ್ಎಫ್ - 6 ವರದಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ಪುರುಷರಿಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಆರನೇ ಆವೃತ್ತಿ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : June 4, 2026 at 3:19 PM IST
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಲ್ಲದ ರೋಗಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. NFHS-5 (2019–21)ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರಿಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ಹರಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಆರನೇ ಆವೃತ್ತಿ (NFHS-6, 2023–24) ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಕಾಣಿಸಿರುವುದು ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಸೌಮ್ಯ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತರವಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಈ ವರದಿಯು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹೊರೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ತುರ್ತು ಗಮನವನ್ನು ಕೋರುತ್ತವೆ.
ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ (15 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು) ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ:
|ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶ
|ಕರ್ನಾಟಕ
|ಭಾರತ
|ಲಿಂಗ
|ಮಹಿಳೆಯರು
|ಪುರುಷರು
|ಮಹಿಳೆಯರು
|ಪುರುಷರು
|ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು (>160 mg/dl)
|12.4
|14.8
|9.1
|10.9
|ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಥವಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು (>140 mg/dl) ಅಥವಾ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವರು
|22.3
|26.1
|17.8
|20.9
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೊಂದಿರುವವರು (>160 mg/dl) ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ 12.4% ಮತ್ತು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ 14.8% ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಥವಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು (>140 mg/dl) ಅಥವಾ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಔಷಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಈ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 22.3% ಹಾಗೂ ಪುರುಷರಿಗೆ 26.1% ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
|ವರದಿಗಳು
|NFHS-6 (2023-24)
|NFHS-5 (2019-21)
|ಲಿಂಗ
|ಮಹಿಳೆಯರು
|ಪುರುಷರು
|ಮಹಿಳೆಯರು
|ಪುರುಷರು
|ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ - ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು (>160 mg/dl)16 (%)
|12.4
|14.8
|6.8
|7.6
|ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ - ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು (>140 mg/dl) ಅಥವಾ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ 16%
|22.3
|26.1
|14.0
|15.6
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ NFHS-5 (2019-21) ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ NFHS-6 (2023-24) ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಧಿಕ ಅಥವಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ (≥140 mg/dl ಅಥವಾ ಔಷಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ) ಮಹಿಳೆಯರು 14.0% ರಿಂದ 22.3% ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪುರುಷರು 15.6% ರಿಂದ 26.1% ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ (≥160 mg/dl) ಎರಡೂ ಲಿಂಗಗಳಿಗೂ ಸುಮಾರು ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರು: ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಹರಡುವಿಕೆಯು 6.8% ರಿಂದ → 12.4% ರಷ್ಟಿದೆ. ಅಧಿಕ ಅಥವಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಗಳು 14.0% ರಿಂದ → 22.3% ರಷ್ಟಿದೆ.
ಪುರುಷರು: ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಹರಡುವಿಕೆಯು 7.6% ರಿಂದ → 14.8% ರಷ್ಟಿದೆ. ಅಧಿಕ ಅಥವಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಗಳು 15.6% ರಿಂದ → 26.1% ರಷ್ಟಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ (15 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರು) ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ
|ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶ
|ಕರ್ನಾಟಕ
|ಭಾರತ
|ಲಿಂಗ
|ಮಹಿಳೆಯರು
|ಪುರುಷರು
|ಮಹಿಳೆಯರು
|ಪುರುಷರು
|ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಳ
|11.6
|15.4
|9.4
|12.4
|ಮಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ತೀವ್ರವಾದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ
|6.4
|4.0
|4.8
|3.3
|ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಅಥವಾ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಔಷಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು
|25.1
|28.2
|19.4
|22.1
ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಭಾರತ:
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕವು ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಿಳೆಯರು (25.1%) ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ (19.4%) ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಪಿ ಅಥವಾ ಔಷಧ ಬಳಕೆಯ ದರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪುರುಷರು (28.2%) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು (22.1%) ಮೀರಿದ್ದಾರೆ.
ಲಿಂಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು?:
ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಿಳೆಯರು, ಇಲ್ಲಿನ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ (6.4% Vs 4.0%) ಮಧ್ಯಮ, ತೀವ್ರ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ (15 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರು) ಹೈಬಿಪಿ:
|ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ
|NFHS-6 (2023-24)
|NFHS-5 (2019-21)
|ಲಿಂಗ
|ಮಹಿಳೆಯರು
|ಪುರುಷರು
|ಮಹಿಳೆಯರು
|ಪುರುಷರು
|ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು
|11.6
|15.4
|14.8
|17.2
|ಮಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ತೀವ್ರವಾಗಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ
|6.4
|4.0
|6.2
|6.7
|ಹೆಚ್ಚಿದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ (ಸಿಸ್ಟೊಲಿಕ್ ≥140 ಮಿಮೀ ಎಚ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಡಯಾಸ್ಟೊಲಿಕ್ ≥90 ಮಿಮೀ ಎಚ್ಜಿ)/ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು (%)
|25.1
|28.2
|25.0
|26.9
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ NFHS-5 ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ NFHS-6 ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ (14.8% → 11.6%). ಆದರೆ, ಮಧ್ಯಮ, ತೀವ್ರ ಮಟ್ಟಗಳು ಬಹುತೇಕ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ (6.2% → 6.4%) ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇಲ್ಲವೇ ಔಷಧ ಬಳಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ (25.0% → 25.1%).
ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ (17.2% → 15.4%), ಮಧ್ಯಮ/ತೀವ್ರ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು (6.7% → 4.0%), ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಔಷಧ ಬಳಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ (26.9% → 28.2%). ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇದು ಸೌಮ್ಯ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ನಿರಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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