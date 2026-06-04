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ರಾಜ್ಯದ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ, ಬಿಪಿ ಕೂಡ ಹೈ: ಎನ್​ಎಚ್​ಎಫ್​ - 6 ವರದಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ಪುರುಷರಿಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಆರನೇ ಆವೃತ್ತಿ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

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By ETV Bharat Health Team

Published : June 4, 2026 at 3:19 PM IST

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ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಲ್ಲದ ರೋಗಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. NFHS-5 (2019–21)ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರಿಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ಹರಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಆರನೇ ಆವೃತ್ತಿ (NFHS-6, 2023–24) ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಕಾಣಿಸಿರುವುದು ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಸೌಮ್ಯ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತರವಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಈ ವರದಿಯು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹೊರೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ತುರ್ತು ಗಮನವನ್ನು ಕೋರುತ್ತವೆ.

High BP cases Rise Blood sugar levels rise ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಲೆವಲ್ ಏರಿಕೆ ಹೈ ಬಿಪಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಳ
ಬಿಪಿ ಪರೀಕ್ಷೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ (15 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು) ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ:

ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶಕರ್ನಾಟಕಭಾರತ
ಲಿಂಗಮಹಿಳೆಯರುಪುರುಷರುಮಹಿಳೆಯರುಪುರುಷರು
ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು (>160 mg/dl)12.414.89.110.9
ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಥವಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು (>140 mg/dl) ಅಥವಾ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವರು22.326.117.820.9

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೊಂದಿರುವವರು (>160 mg/dl) ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ 12.4% ಮತ್ತು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ 14.8% ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಥವಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು (>140 mg/dl) ಅಥವಾ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಔಷಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಈ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 22.3% ಹಾಗೂ ಪುರುಷರಿಗೆ 26.1% ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.

High BP cases Rise Blood sugar levels rise ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಲೆವಲ್ ಏರಿಕೆ ಹೈ ಬಿಪಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಳ
ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಔಷಧಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
ವರದಿಗಳುNFHS-6 (2023-24) NFHS-5 (2019-21)
ಲಿಂಗಮಹಿಳೆಯರುಪುರುಷರುಮಹಿಳೆಯರುಪುರುಷರು
ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ - ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು (>160 mg/dl)16 (%)12.414.86.87.6
ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ - ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು (>140 mg/dl) ಅಥವಾ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ 16%22.326.114.015.6

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ NFHS-5 (2019-21) ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ NFHS-6 (2023-24) ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಧಿಕ ಅಥವಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ (≥140 mg/dl ಅಥವಾ ಔಷಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ) ಮಹಿಳೆಯರು 14.0% ರಿಂದ 22.3% ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪುರುಷರು 15.6% ರಿಂದ 26.1% ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ (≥160 mg/dl) ಎರಡೂ ಲಿಂಗಗಳಿಗೂ ಸುಮಾರು ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ.

High BP cases Rise Blood sugar levels rise ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಲೆವಲ್ ಏರಿಕೆ ಹೈ ಬಿಪಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಳ
ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಮಹಿಳೆಯರು: ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಹರಡುವಿಕೆಯು 6.8% ರಿಂದ → 12.4% ರಷ್ಟಿದೆ. ಅಧಿಕ ಅಥವಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಗಳು 14.0% ರಿಂದ → 22.3% ರಷ್ಟಿದೆ.

ಪುರುಷರು: ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಹರಡುವಿಕೆಯು 7.6% ರಿಂದ → 14.8% ರಷ್ಟಿದೆ. ಅಧಿಕ ಅಥವಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಗಳು 15.6% ರಿಂದ → 26.1% ರಷ್ಟಿದೆ.

High BP cases Rise Blood sugar levels rise ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಲೆವಲ್ ಏರಿಕೆ ಹೈ ಬಿಪಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಳ
ಬಿಪಿ ಪರೀಕ್ಷೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ (15 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರು) ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ

ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶಕರ್ನಾಟಕಭಾರತ
ಲಿಂಗಮಹಿಳೆಯರುಪುರುಷರುಮಹಿಳೆಯರುಪುರುಷರು
ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಳ11.615.49.412.4
ಮಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ತೀವ್ರವಾದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ6.44.04.83.3
ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಅಥವಾ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಔಷಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು25.128.219.422.1
High BP cases Rise Blood sugar levels rise ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಲೆವಲ್ ಏರಿಕೆ ಹೈ ಬಿಪಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಳ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (NFHS)

ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಭಾರತ:

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕವು ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಿಳೆಯರು (25.1%) ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ (19.4%) ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಪಿ ಅಥವಾ ಔಷಧ ಬಳಕೆಯ ದರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪುರುಷರು (28.2%) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು (22.1%) ಮೀರಿದ್ದಾರೆ.

High BP cases Rise Blood sugar levels rise ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಲೆವಲ್ ಏರಿಕೆ ಹೈ ಬಿಪಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಳ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)

ಲಿಂಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು?:

ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಿಳೆಯರು, ಇಲ್ಲಿನ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ (6.4% Vs 4.0%) ಮಧ್ಯಮ, ತೀವ್ರ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

High BP cases Rise Blood sugar levels rise ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಲೆವಲ್ ಏರಿಕೆ ಹೈ ಬಿಪಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಳ
ಬಿಪಿ ಪರೀಕ್ಷೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ (15 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರು) ಹೈಬಿಪಿ:

ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿNFHS-6 (2023-24) NFHS-5 (2019-21)
ಲಿಂಗಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರು ಮಹಿಳೆಯರುಪುರುಷರು
ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು 11.615.414.817.2
ಮಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ತೀವ್ರವಾಗಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ6.44.06.26.7
ಹೆಚ್ಚಿದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ (ಸಿಸ್ಟೊಲಿಕ್ ≥140 ಮಿಮೀ ಎಚ್‌ಜಿ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಡಯಾಸ್ಟೊಲಿಕ್ ≥90 ಮಿಮೀ ಎಚ್‌ಜಿ)/ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು (%)25.128.225.026.9

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ NFHS-5 ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ NFHS-6 ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ (14.8% → 11.6%). ಆದರೆ, ಮಧ್ಯಮ, ತೀವ್ರ ಮಟ್ಟಗಳು ಬಹುತೇಕ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ (6.2% → 6.4%) ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇಲ್ಲವೇ ಔಷಧ ಬಳಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ (25.0% → 25.1%).

ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ (17.2% → 15.4%), ಮಧ್ಯಮ/ತೀವ್ರ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು (6.7% → 4.0%), ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಔಷಧ ಬಳಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ (26.9% → 28.2%). ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇದು ಸೌಮ್ಯ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ನಿರಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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TAGGED:

HIGH BP CASES RISE
BLOOD SUGAR LEVELS RISE
ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಲೆವಲ್ ಏರಿಕೆ
ಹೈ ಬಿಪಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಳ
HIGH BP AND BLOOD SUGAR LEVELS RISE

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