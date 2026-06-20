ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ, ಅಧಿಕ ತೂಕ ನಷ್ಟವು ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವು, ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 2040ರ ವೇಳೆಗೆ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 20, 2026 at 2:32 PM IST
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆಯು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ 20, 30 ಮತ್ತು 40ರ ವಯಸ್ಸಿನ ಭಾರತೀಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ರೋಗದ ತೀವ್ರ ಹಾಗೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೂಪ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಿಡ್ನಿಗಳೊಳಗಿನ ಕೋಶಗಳ ಅಸಹಜ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಭವವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಾಗಿವೆ. ಕಿಡ್ನಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಸಹ ಗಂಭೀರ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಜ್ಞರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳ ಗೋಚರತೆಯು ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಚಿಹ್ನೆಗಳೇನು?: ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಡಾ.ತುಷಾರ್ ಆದಿತ್ಯ ನಾರಾಯಣ್, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
- ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು (ಪಾರ್ಶ್ವ ನೋವು)
- ಕೆಳಗಿನ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ನೋವು (ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ)
- ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ (ಹೆಮಟೂರಿಯಾ)
- ವಿವರಿಸಲಾಗದ ತೂಕ ನಷ್ಟ
- ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ
- ಮೂಳೆ ನೋವು
- ಜ್ವರ
- ಹಸಿವಿನ ನಷ್ಟ
ಡಾ.ತುಷಾರ್ ಆದಿತ್ಯ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
2021 ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಕಾಣಿಸುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಧೂಮಪಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ 50 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ, ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ನಿಯಮಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ವಿಧಗಳು:
- ಕಿಡ್ನಿ ಕೋಶ ಕಾರ್ಸಿನೋಮ (RCC): ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ 85 ರಿಂದ 90 ರಷ್ಟು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಉಪವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೆಲ್, ಪ್ಯಾಪಿಲ್ಲರಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಮೋಫೋಬ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮ ಸೇರಿವೆ.
- ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಸೆಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮ: ಮೂತ್ರಪಿಂಡವು ಮೂತ್ರನಾಳಕ್ಕೆ (ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸೊಂಟ) ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇದು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
- ವಿಲ್ಮ್ಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್: ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ.
- ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಾರ್ಕೋಮಾ: ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಂಯೋಜಕ ಅಂಗಾಂಶ ಇಲ್ಲವೇ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಅಪರೂಪದ ವಿಧವಾಗಿದೆ.
ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳಿವು ನೋಡಿ: ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ಈ ರೋಗವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
- ಧೂಮಪಾನ: ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆಯು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕೋಶಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
- ಬೊಜ್ಜು: ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ (BMI) ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
- ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ: ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್: ಆನುವಂಶಿಕ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ಗಳು (ವಾನ್ ಹಿಪ್ಪೆಲ್-ಲಿಂಡೌ ಕಾಯಿಲೆಯಂತಹವು) ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ.5 ರಿಂದ ಶೇ 10 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.
- ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್: ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬಳಕೆಯು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ರೋಗನಿರ್ಣಯ: CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳು, ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, CBC (ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ತದ ಎಣಿಕೆ), ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್, ಮೂತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಯಾಪ್ಸಿಗಳಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು.
ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ರೋಗದ ಹಂತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಗಡ್ಡೆಯ ಹಂತ ಮತ್ತು ದರ್ಜೆ, ಹಾಗೆಯೇ ರೋಗಿಯ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರೋಗದ ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಕಿಮೊಥೆರಪಿಯವರೆಗೆ ಸ್ಥಿತಿಯ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ವಿವಿಧ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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