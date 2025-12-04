ETV Bharat / health

ಮಲದ ಬಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ? ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ವಿವರಣೆ ಹೀಗಿದೆ

ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಮಲದ ಬಣ್ಣವು ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಬಣ್ಣಗಳು ರೋಗಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಹಾಗೂ ಸಕಾಲಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಲದ ಬಣ್ಣದಿಂದ ರೋಗಗಳ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : December 4, 2025 at 6:33 PM IST

ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೋಗಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೊಟ್ಟೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ದೇಹದಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಮಲವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಾಢ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಬಣ್ಣವು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಿತ್ತರಸದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಕರುಳಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಮಲವು ಸುಮಾರು ಶೇ.75 ಪ್ರತಿಶತ ನೀರಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಸತ್ತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಲದ ಬಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಲದ ಬಣ್ಣದಿಂದ ರೋಗಗಳ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಆದರೆ ದೇಹವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಲವು ಅವನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಮಲದ ಬಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮಲದ ಬಣ್ಣವು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಲದ ಬಣ್ಣವು ಬಿಳಿ, ಕಪ್ಪು, ಹಸಿರು ಅಥವಾ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಲದ ಬಣ್ಣವು ರೋಗಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಕುನಾಲ್ ಸೂದ್ ಅವರು ಅವರು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಖಾತೆಯ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಿಳಿ ಇಲ್ಲವೇ ಗಾಢ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಮಲ: ಮಲವು ತಿಳಿ ಅಥವಾ ಗಾಢ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಲವು ತಿಳಿ ಅಥವಾ ಗಾಢ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇದು ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಕರುಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮಲವು ತಿಳಿ ಅಥವಾ ಗಾಢ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು.

ಮಲದ ಬಣ್ಣದಿಂದ ರೋಗಗಳ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಕಪ್ಪು ಮಲ: ಕಪ್ಪು ಮಲವು ಗಂಭೀರ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯದಿದ್ದಾಗ ಮಲವು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅತಿಯಾದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮಲವು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಬಹುದು. ಕುರಿ ಇಲ್ಲವೇ ಮೇಕೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮಲವು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ಹಸಿರು ಮಲ: ಹಸಿರು ಮಲಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಪಿತ್ತರಸವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮಲದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮಲವು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮಲವು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯದಿದ್ದರೆ, ಬಿಲಿರುಬಿನ್‌ಗೆ ಮಲವನ್ನು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಲು ಸಮಯ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮಲವು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಾಲಕ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳಂತಹ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲವು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಹಸಿರು ಮಲವು ಸೆಲಿಯಾಕ್ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ವೈರಲ್ ಸೋಂಕಿನಂತಹ ರೋಗಗಳ ಲಕ್ಷಣವೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಲದ ಬಣ್ಣದಿಂದ ರೋಗಗಳ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಬಿಳಿ, ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣದ ಮಲ: ಮಲವು ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಅದು ಬೂದು ಅಥವಾ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಯಕೃತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಪಿತ್ತರಸವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸದಿದ್ದಾಗ ಮಲವು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಿತ್ತರಸ ನಾಳದಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆ, ಪಿತ್ತಗಲ್ಲು ಅಥವಾ ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಕೆಂಪು ಮಲ: ಮಲವು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ಜಾಗರೂಕತೆ ವಹಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯ. ಕೆಂಪು ಮಲವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಡೈವರ್ಟಿಕ್ಯುಲೈಟಿಸ್, ಪಾಲಿಪ್ಸ್, ಕರುಳಿನ ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮಲವು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಳದಿ ಮಲ: ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೀರಲ್ಪಡದಿದ್ದಾಗ ಮಲದ ಬಣ್ಣವು ಹಳದಿಗೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸೋಂಕು ಇಲ್ಲವೇ ಅನಾರೋಗ್ಯವು ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳದಿ ಮಲವು ಎರಡು ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿದರೆ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

