ಮಹಿಳೆ ಮಾಡಿದ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ದಾನದಿಂದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಹೊಸ ಬದುಕು!
ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಕಸಿ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಆನಂದು ಎಂಬುವರಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನ ಲಭಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಆನಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 12, 2026 at 9:19 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಕ್ತದ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ದಾನ ಮಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾದ ಕುಮಟಾದ ಮೂವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಸಿಗೆ ಒಳಗಾದ 19 ವರ್ಷದ ಆನಂದು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಗುರುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಭೆಯು ದಾನಿ ಮತ್ತು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ರಕ್ತ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಾದ ತೀವ್ರವಾದ ಅಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ಬದುಕುಳಿದವರಿಗೆ ಈ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕ್ಷಣ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.
ತೀವ್ರವಾದ ಅಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ರಕ್ತಹೀನತೆಯು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ ಮಜ್ಜೆಯು ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಆನಂದು ಅವರಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಕಸಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ 12 ನೇ ತರಗತಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವಾಗ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಆನಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೈಟ್ಕೇರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಹೆಮಟೊ-ಆಂಕೊಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮೂಳೆ ಮಜ್ಜೆಯ ಕಸಿ ಸಲಹೆಗಾರ ಡಾ.ಗೋವಿಂದ್ ಎರಿಯಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಪೂರ್ಣ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ, ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ ಮಜ್ಜೆಯ ದಾನಿಗಳ ನೋಂದಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ'
ಆನಂದು ರೋಗನಿರ್ಣಯದಿಂದ ಚೇತರಿಕೆಯವರೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತೇ?: ಆನಂದು 2022ರಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಿರಂತರ ಜ್ವರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ ತೀವ್ರವಾದ ಅಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ವೈದ್ಯ, ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್ನ MVR ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಮಟೊ-ಆಂಕೊಲಾಜಿ ಮತ್ತು BMT ಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಡಾ.ವಿ.ಪಿ.ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಆನಂದು 2023ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ದಾನಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದು ರೋಗಕ್ಕೆ ಏಕೈಕ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿದೆ. ಕಸಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಜ್ವರದ ನ್ಯೂಟ್ರೋಪೆನಿಯಾ ಹಾಗೂ ಮ್ಯೂಕೋಸಿಟಿಸ್ನಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಕ್ರಮೇಣ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು DKMS ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ರೋಗಿ ನಿಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡಿತು. ಇದು ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.
ETV ಭಾರತ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆನಂದು ಅವರು, 'ನಾನು 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೂ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದೆ. 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಜ್ವರ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋಂಕು ಅಥವಾ COVID ಲಸಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಂತರ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದ ಎಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದವು. ಇದು ರೋಗನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಸಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಅಸಹಜ ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ನಾನು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೆ. ಕಸಿ ನಂತರ ನಾನು ಸೈಟೊಮೆಗಾಲೊವೈರಸ್ ಸೋಂಕನ್ನು (CMV) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ, ಇದು ದಾನಿ ಕೋಶಗಳು ನನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ನನ್ನ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನೂ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದಾಗ ತೀವ್ರವಾದ ಗಂಟಲಿನ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು'
ಐಟಿ ಸಲಹೆಗಾರ್ತಿ ಸ್ವಾತಿ ಅವರು, 2016ರಲ್ಲಿ ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದಾನಿಯಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು. 2022ರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಎಂದು ಕರೆ ಬಂದಾಗ, ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೇ ದಾನ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆದು ಅವರು ನಂತರ, ಈ ಅನುಭವವು ಪೋಷಕರ ನೋವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವಾತಿ ಹೇಳಿದರು. 'ತನ್ನ ಮಗು ಬಳಲುತ್ತಿರುವಾಗ ತಾಯಿ ಏನನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾಳೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನನ್ನ ದಾನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದಂತೆಯೇ ಜೀವವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದರು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ವಾತಿ ಅವರು, ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಿಲಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ 18 ರಿಂದ 55 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯಗಳು ಕಡಿಮೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ತ್ವರಿತ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಸ್ಟೆಮ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ದಾನವು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ನಂತರ 4ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ರಕ್ತದಿಂದ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ರೋಗಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಸಿಯಿಂದ ಜೀವಗಳು ಉಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?: ಡಾ.ಗೋವಿಂದ್ ಎರಿಯಟ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೂಳೆ ಮಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಿಂದ ರಕ್ತ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದಾಗ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ದೇಹವು ರಕ್ತವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ತದ ಘಟಕಗಳು - ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು, ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತುಂಬಾ ದಣಿದಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ. ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗಂಭೀರ ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾನೆ' ಎಂದರು.
ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಾಯಗೊಂಡಾಗ, ದೇಹವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹವು ಈ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ, ಏಕೈಕ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಸಿ. ಹೊಸ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ರೋಗಿಯ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ರೋಗಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಅಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಹೇಗೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾ.ಎರಿಯಟ್ ಅವರು, ತೀವ್ರವಾದ ಅಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ರಕ್ತಹೀನತೆ, ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ತೀವ್ರವಾದ ಅಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ರಕ್ತಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹವು ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಗಳು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು, ಇದು ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು.
ಅಂತಹ ತೀವ್ರತರವಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾಲಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಾವು ನಿಜವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಇದು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಾರಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅಗತ್ಯವಾದ ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ದೇಹದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದಾನದ ಕುರಿತ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳೇನು?: ಕಸಿ ಮತ್ತು ಚೇತರಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು ಎದುರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾ.ಎರಿಯಟ್, 'ತೀವ್ರವಾದ ಅಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ರಕ್ತಹೀನತೆಯು ಮರಣದ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಕಸಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸುಮಾರು ಶೇ.15-20 ರಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ದಾದಿಯರ ದೊಡ್ಡ ತಂಡವು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಸಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯು ಸುಮಾರು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಕ್ತ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಐಸಿಯು ಪ್ರವೇಶದಂತಹ ಅಪಾಯಗಳು ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸವಾಲುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನುರಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾವಿನ ಅಪಾಯವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ರೋಗಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆಯಿದೆ, ಅನೇಕ ಜನರು ದಾನಿಗಳಾದರೆ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ದಾನ ಇನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬೆಂಬಲವು ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಸಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಡೊಮೇನ್ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿದರೆ, ಅದು ಕಸಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ದಾನಿಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಸಾರ ಮತ್ತು ಟೈಫಾಯಿಡ್ನಿಂದ ಸಾವುಗಳಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಸಿ ಮಾಡುವಿಕೆಯಂತಹ ಸಂಕೀರ್ಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಂತರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಸಿ ಮಾಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಎರಿಯಟ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ? ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
- ರೋಗರಹಿತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸೋದು ಉತ್ತಮ
- ಸರ್ಕಾರಿ vs ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಲಸಿಕೆ: ಶಿಶುವಿಗೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು? ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ
- ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೈಬಿಪಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳು ಹೀಗಿವೆ
- ನಿಮ್ಮ ಮರೆವು ತಡೆದು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುವ ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ
- ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ & ಹೊಟ್ಟೆ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವೇನು? ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ