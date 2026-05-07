ಜಪಾನೀಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ವಾಕಿಂಗ್ನಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನ: ಏನಿದು ಹೊಸ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್?
ಸ್ಥಿರವಾದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೃದಯವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಯಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವ 'ಇಂಟರ್ವಲ್' ವಿಧಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಾಕಿಂಗ್ನ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ಲಾಭಗಳು ಲಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
Published : May 7, 2026 at 10:09 AM IST
ಅನೇಕರಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕಲ್ಪನೆ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಶ್ರಮದಾಯಕ ರನ್ನಿಂಗ್ ದಿನಚರಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ನಿಂದ ಸಣ್ಣ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಮನಾರ್ಹ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಜಪಾನ್ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಏಕರೂಪದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಆದರೆ, 2026ರಲ್ಲಿ 'ಇಂಟರ್ವಲ್ ವಾಕಿಂಗ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಜಪಾನೀಸ್ ವಿಧಾನವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕಟ್ಟುಪಾಡೆಂದು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಕೇವಲ ಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಕಠಿಣ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಾಯಾಮ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಯುವಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೃದ್ಧರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಈ ವಾಕಿಂಗ್ ವಿಧಾನವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಜಪಾನೀಸ್ ಮಧ್ಯಂತರ ವಾಕಿಂಗ್ ಎಂದರೇನು?: ಈ ವಾಕಿಂಗ್ ವಿಧಾನವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 30 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಥಿರವಾದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಬದಲಾಗಿ ಮೊದಲ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ, ನೀವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಚುರುಕಾಗಿ ಅಥವಾ ವೇಗವಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಮುಂದಿನ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ, ನೀವು ನೈಸರ್ಗಿಕ, ಶಾಂತ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಒಟ್ಟು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ವೇಗಗಳ ನಡುವೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು ಜಪಾನೀಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ವಾಕಿಂಗ್ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿರವಾದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಬದಲು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೇಗವನ್ನು ಹಾಗೂ ನಿಧಾನದ ನಡುವೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು. ಅತಿಯಾದ ಆಯಾಸವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಇದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಾಕಿಂಗ್ನ ವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು ಜಪಾನ್ನ ಶಿನ್ಶು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಸುಮಾರು 246 ವಯಸ್ಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ನಂತರ, ಈ ವಾಕಿಂಗ್ನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ತೊಡೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯುವಿನ ಬಲದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೃದಯ ದಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ 10,000 ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜರ್ನಲ್ JAMA ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬರ ನಡಿಗೆಯ ವೇಗದ ಗುಣಮಟ್ಟ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯ & ಸ್ನಾಯುವಿನ ಬಲ: ನಾವು ಏಕರೂಪದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಯಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಾವು ಮಧ್ಯಂತರ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗ, ಹೃದಯವು ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹೃದಯ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಧಾನವಾದ ನಡಿಗೆಯ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಮಧ್ಯಂತರಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೂ ಒಬ್ಬರು ಆಯಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಧಾನವು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅನಗತ್ಯ ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಜಪಾನ್ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಸರಳ ತಂತ್ರವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜಿಮ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಅಥವಾ ಭಾರವಾದ ತೂಕವನ್ನು ಎತ್ತಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ಸಹ ಈ ವಾಕಿಂಗ್ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬಲವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಇದರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ.
ಯಾರು ಈ ರೀತಿಯ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು?: ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ದಿನಚರಿಯ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ದುಬಾರಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ವಾಕಿಂಗ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಜಡ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ, ಕಚೇರಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೀಲು ನೋವಿನಿಂದಾಗಿ ಓಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರಿಗೆ ಈ ವಿಧಾನವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ದಿನವಿಡೀ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ಸಹ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ 5 ಇಲ್ಲವೇ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ವೇಗದ ಮತ್ತು ನಿಧಾನದ ವಾಕಿಂಗ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಜವಾದ ಆರೋಗ್ಯವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೈಹಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಲ್ಲ.
ಬದಲಾಗಿ, ನಮ್ಮದೇ ದೇಹದ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಸರಳ, ನೇರ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಇದು ಅಡಗಿದೆ. ಈ ಜಪಾನೀಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ವಿಧಾನವು ಈ ತತ್ವದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಇಂದಿನಿಂದ ನೀವು ನಡೆಯಲು ಹೊರಟಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚುರುಕಾಗಿ ನಡೆಯಿರಿ, ನಂತರ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯಿರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
