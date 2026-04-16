ಬೀಟ್ರೂಟ್-ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿತವೇ? ಕುಡಿಯುವ ಮುನ್ನ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ
ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಆಮ್ಲಾದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : April 16, 2026 at 8:09 PM IST
ರಕ್ತದ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲವೇ ರಕ್ತಹೀನತೆಯ ಉದ್ಭವಿಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಾದವರು ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬುದ್ಧಿವಂತರೂ ಸಹ ರಕ್ತದ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಮೃದ್ಧ ಆಹಾರ ಮೂಲವಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಬೀಟ್ರೂಟ್, ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಇತರ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಂಪು ಬೇರಿನ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಾ (ಭಾರತೀಯ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ) ಅನ್ನು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ಆಮ್ಲಾವನ್ನು ಚಟ್ನಿಗಳು, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಜ್ಯೂಸ್ಗಳು, ಚಾಕೊಲೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ರೆಸಿಪಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹಲವಾರು ತಯಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಾವನ್ನು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಾವನ್ನು ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಪ್ರಬಲ, ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಔಷಧೀಯ ಮೂಲಿಕೆ ಎಂದು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು, ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಹಲವಾರು ಇತರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಆಮ್ಲಾ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ಚರ್ಮದ ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕೂದಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಅಸಾಧಾರಣ 'ಸೂಪರ್ಫುಡ್' ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಆಮ್ಲಾ ರಸದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ ಇದು ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಬಲ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಮೃತವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಸಂಯೋಜಿತ ರಸ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆ ಡಾ.ರೇಣುಕಾ ಮೈಂದೆ ಅವರು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬೀಟ್ರೂಟ್- ಆಮ್ಲಾ ರಸದ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?:
ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಮ್ಲಾದೊಂದಿಗೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆ ಡಾ.ರೇಣುಕಾ ಮೈಂದೆ ಅವರು, ಇದು ಮಾಂತ್ರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪಾನೀಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧ: ಬೀಟ್ರೂಟ್ ರಸ ಹಾಗೂ ಆಮ್ಲಾ (ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ) ಎರಡೂ ಪೌಷ್ಟಿಕ ದಟ್ಟವಾದ ಆಹಾರಗಳಾಗಿವೆ. ಬೀಟ್ರೂಟ್ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಬಿ ಹಾಗೂ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬಿಣದಂತಹ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಆಮ್ಲಾ ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಂಶ ಹಾಗೂ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಸುಧಾರಿಸಲು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ: ಬೀಟ್ರೂಟ್ ರಸ ಹಾಗೂ ಆಮ್ಲಾಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಆಮ್ಲಾ ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬೀಟ್ರೂಟ್, ಅದರ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳೊಂದಿಗೆ, ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಸೋಂಕುಗಳು ಹಾಗೂ ರೋಗಗಳಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ: ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಅಂಶದಿಂದಾಗಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಫೈಬರ್ ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆಮ್ಲಾ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಬಲ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ.
ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ: ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಆಮ್ಲಾದಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಬೀಟ್ರೂಟ್ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಮ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಾದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಾಲಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ: ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಾ ಎರಡೂ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಬೀಟ್ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಮ್ಲಾ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ತೊಡಕುಗಳ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ: ಬೀಟ್ರೂಟ್ ರಸವು ಅದರ ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ದೇಹದಿಂದ ಹಾನಿಕಾರಕ ವಿಷವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಮ್ಲಾ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಸ್ವಚ್ಛ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ: ಬೀಟ್ರೂಟ್ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆ, ನೈಟ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನೈಟ್ರೇಟ್ಗಳು ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಹರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ತ್ರಾಣ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಮ್ಲಾ ಸಹ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ದಿನವಿಡೀ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ: ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಮ್ಲಾ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಬಹುದು.
ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ: ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ತಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆಮ್ಲಾ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವು ಮಧುಮೇಹ ಸ್ನೇಹಿ ಆಹಾರಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಿರವಾದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ: ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ನೈಟ್ರೇಟ್ಗಳು ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅರಿವಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಮ್ಲಾ ಮೆದುಳಿನ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರಿವಿನ ಕುಸಿತದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬೀಟ್ರೂಟ್, ಆಮ್ಲಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀರೋ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಅಥವಾ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ದೂರದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು, ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಪೂರಕಗಳು ಅಥವಾ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸ್ವಯಂ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬಾರದು. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
-ಡಾ.ರೇಣುಕಾ ಮೈಂದೆ, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತಜ್ಞರು
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?: ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?
- ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ 2 ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಬೆಸ್ಟ್: ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಬಹಿರಂಗ
- ಬೇಸಿಲ ಬೇಗೆ ನಿವಾರಿಸಿ ದೇಹ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಜಂಬು ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು: ಭರ್ಜರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಲಾಭಗಳು!
- ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಬಳಿಕ, ಮುಟ್ಟಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಹಜ ರಕ್ತಸ್ರಾವವು ಗರ್ಭಕಂಠ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿರಬಹುದು: ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
- ಯುವಜನತೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ತೂಕ ಏರಿಕೆಯಾದರೆ ವಿವಿಧ ಗಂಭಿರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು: ಸಂಶೋಧನೆ