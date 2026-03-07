ETV Bharat / health

ಜೇನುತುಪ್ಪಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜೇನುನೊಣದ ವಿಷಕ್ಕೆ ಕೆಜಿಗೆ ₹1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು: ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಬಾರಿ ಗೊತ್ತೇ?

ಶುದ್ಧ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಜೇನುತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ, ₹3 ಸಾವಿರ. ಆದರೆ, ಜೇನುನೊಣದ ವಿಷ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ಜೇನುನೊಣದ ವಿಷದಿಂದ ಹಲವು ಉಪಯೋಗಗಳಿವೆ. ಇದರ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಕುರಿತು ರೈತರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
ಒಂದು ಕೆಜಿ ಶುದ್ಧ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ 3 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಒಂದು ಕಿಲೋ ಜೇನುನೊಣದ ವಿಷದ ಬೆಲೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ₹1 ಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು. ಜೇನುನೊಣದ ವಿಷಕ್ಕೆ ಕೆಜಿ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಜೇನುನೊಣದ ವಿಷವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಅದನ್ನು ಏಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹಗಳಿವೆಯೇ? ಈ ಕುರಿತಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

'ಜೇನುತುಪ್ಪ' ಎಂದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಊಹಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ಅದೇ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಜೇನುನೊಣದ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತ್ತೀರಿ. ಜೇನುನೊಣವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಚ್ಚಿದರೆ, ನೀವು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಜೇನುನೊಣವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ವಿಷವು ಕುಟುಕುವ ಬದಲು ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

ಜೇನುನೊಣಗಳು ತಮ್ಮ ಕುಟುಕನ್ನು ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಷವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 'ಜೇನುನೊಣ ವಿಷ' ಅಥವಾ 'ಎಪಿಟಾಕ್ಸಿನ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೇನುನೊಣಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾದ ವಿಷದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 10 ಸಾವಿರದಿಂದ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಇದೆ. ಜೇನುನೊಣ ವಿಷವನ್ನು ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳು, ವಯಸ್ಸಾದ ವಿರೋಧಿ ಕ್ರೀಮ್‌ಗಳು, ಎಪಿ ಥೆರಪಿಯಂತಹ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಧಾನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಜೇನುನೊಣ ವಿಷದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತೇ?: ಜೇನುನೊಣ ವಿಷವು ಬಿಳಿ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಜೇನುನೊಣಗಳನ್ನು ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮರಗಳ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷವನ್ನು ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 'ತಟ್ಟೆಯಂತಹ ಸಾಧನವನ್ನು (ವಿಷ ತೆಗೆಯುವ ಸಾಧನ) ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಜೇನುನೊಣಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಗೂಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆ ಸಾಧನವನ್ನು ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದು ಜೇನುನೊಣಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರವಾಹದೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಆಘಾತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆದರಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಷವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೇನುನೊಣಗಳು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕುಟುಕಿದಾಗ ಮತ್ತು ವಿಷವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವು ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವಿಷವು ಬಿಳಿ ಸ್ಫಟಿಕದ ಪುಡಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪುಡಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಬ್ಲೇಡ್‌ನಂತಹ ಸಾಧನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೇನು ಸಾಕಣೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎಂದು ಜಯಶಂಕರ್ ತೆಲಂಗಾಣ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ.ವಿ.ಸುನೀತಾ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ತಳಿಗಾರರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಇದು ಬಹಳ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಜೇನುನೊಣವು ಪ್ರತಿ ಕುಟುಕಿಗೆ ಕೇವಲ 0.1 ಮಿಲಿ ವಿಷವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಪ್ಪತ್ತು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಕೇವಲ 1 ಗ್ರಾಂ ವಿಷವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ರೈತರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರೈತರು ಸಹ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ರೈತರು ಜೇನುನೊಣದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಯಶಂಕರ್ ತೆಲಂಗಾಣ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ನೂರಾರು ರೈತರು ಈಗಾಗಲೇ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಡುವ ಜೇನುನೊಣ ವಿಷವು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಇದು 'ಮೆಲಿಟಿನ್' ಎಂಬ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಸಂಧಿವಾತದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳು, ವಯಸ್ಸಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಕ್ರೀಮ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಸೀರಮ್‌ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್‌ಗಳು, ನೋವು ನಿವಾರಕ ಕ್ರೀಮ್‌ಗಳು, ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್‌ಗಳು, ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಜೇನುನೊಣ ವಿಷದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಪ್ಯಾಚ್‌ಗಳು ಸಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರು ವೈದ್ಯರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

