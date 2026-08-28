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ಕಣ್ಣಿನ ನೋವು, ಕೆಂಪಾಗುವುದು, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೊಳಪು ಕಾಣಿಸುವುದು ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ!

ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ನೋವು, ಕೆಂಪಾಗುವುದು, ಹೊಳಪುಗಳು ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪು ಪರದೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

TIPS FOR EYE HEALTH eye pain eye redness ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳೇನು
ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳೇನು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 28, 2026 at 11:55 AM IST

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ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂವೇದನಾ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಪಂಚ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸುವ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ. ಕಣ್ಣುಗಳು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಸುಕು, ಆಯಾಸ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಆಯಾಸದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು.

TIPS FOR EYE HEALTH eye pain eye redness ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳೇನು
ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳೇನು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಈ ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಹಾಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು? ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಸುಕಾಗಿರುವುದು ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ, ಮಧುಮೇಹ ರೆಟಿನೋಪತಿ, ಗ್ಲುಕೋಮಾ ಹಾಗೂ ರೆಟಿನಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೊಳಪುಗಳು ಕಾಣಿಸುವುದು: ನೀವು ಹಠಾತ್ ಬೆಳಕಿನ ಹೊಳಪನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳು, ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ನೋಡಿದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಿದ್ದಂತೆ ಭಾಸವಾದರೆ, ತಡಮಾಡದೇ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯ ಚಿಹ್ನೆಯು ರೆಟಿನಾದ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆ, ರೆಟಿನಾದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

TIPS FOR EYE HEALTH eye pain eye redness ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳೇನು
ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳೇನು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಕಣ್ಣಿನ ನೋವು, ಕೆಂಪಗಾಗುವುದು: ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪು, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವಿನೊಂದಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ನೋವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು. ಇದು ತೀವ್ರವಾದ ಗ್ಲುಕೋಮಾ, ತೀವ್ರವಾದ ಸೋಂಕು ಹಾಗೂ ಉರಿಯೂತದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಒಣಗುವುದು, ಉರಿಯುವ ಸಂವೇದನೆ, ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುವುದು ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇದ್ದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೇತ್ರತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 40ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಋತುಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಒಣ ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

ರಾತ್ರಿ ಕುರುಡುತನ ಹಾಗೂ ಬೆಳಕಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ: ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಸಹಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥತೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಕುರುಡುತನ ಅನುಭವಿಸುವುದು, ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಇಲ್ಲವೇ ರೆಟಿನಾದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಆಗಿವೆ.

TIPS FOR EYE HEALTH eye pain eye redness ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳೇನು
ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳೇನು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?: ಎರಡು ದೃಷ್ಟಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ದೃಷ್ಟಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಲೆನೋವು, ಹಠಾತ್ ದೃಷ್ಟಿ ನಷ್ಟ ಹಾಗೂ ನರ ದೌರ್ಬಲ್ಯವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ತೀವ್ರ ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಯಾರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಪಾಯವಿದೆ?: ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರು, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ವಯಂ ನಿರೋಧಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು, ಗ್ಲುಕೋಮಾದ ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳ ಹೊಂದಿರದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

TIPS FOR EYE HEALTH eye pain eye redness ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳೇನು
ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳೇನು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುವ ಸಲಹೆಗಳೇನು?:

  1. ಸಾಕಷ್ಟು ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪು, ತರಕಾರಿ, ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  2. ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  3. ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯುವಿ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
  4. ಮದ್ಯಪಾನ ಹಾಗೂ ಧೂಮಪಾನ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳೇನು
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