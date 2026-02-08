ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ನಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯ: ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ತಗ್ಗಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರಗಳಿವು
ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಹೃದಯಾಘಾತ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಡಯಟ್ನಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರಗಳು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
Published : February 8, 2026 at 7:00 AM IST
Natural Foods To Reduce Bad Cholesterol: ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಮೇಣದ ರೀತಿಯ ಕೊಬ್ಬಿನ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇವೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ದೇಹವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಅದರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ (ಅಪಧಮನಿ ಗೋಡೆಗಳು) ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದು ಸಂಗ್ರಹವಾದಾಗ ಅದು ಪ್ಲೇಕ್ ಆಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅದು ಅಪಧಮನಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಹಾಗೂ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವಿವಿಧ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆ ಶ್ವೇತಾ ಶಾ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳ ಕುರಿತು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ತರಕಾರಿಗಳವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಚಹಾದಿಂದ ರಸದವರೆಗೆ ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕೆಂದು ನೋಡೋಣ.
ದಾಸವಾಳದ ರಸ ಬೆಸ್ಟ್: ದಾಸವಾಳದ ಹೂವುಗಳಿಂದ ರಸ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಾಸವಾಳದ ಹೂವಿನ ಚಿಗುರುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ರಸವು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ದಾಸವಾಳವು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು (ಆಂಥೋಸಯಾನಿನ್ಗಳು) ಹಾಗೂ ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಶಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರಸವನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಜೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಶ್ವೇತಾ ಶಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಪಪ್ಪಾಯಿ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಪಪ್ಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಎ, ಫೋಲೇಟ್, ಫೈಬರ್ ಹಾಗೂ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಫೈಬರ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪಪೈನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೀವು ಊಟದ ನಂತರ ಇಲ್ಲವೇ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಆದ್ರೆ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡದಂತೆ ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆ ಶ್ವೇತಾ ಶಾ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅರಿಶಿನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅರಿಶಿನಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಔಷಧವಾಗಿದೆ. ಅರಿಶಿನವು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅರಿಶಿನವು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅರಿಶಿನ ಸೇವಿಸುವುದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಶೀತ ಹಾಗೂ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅರಿಶಿನ ನೀರು ಇಲ್ಲವೇ ಅರಿಶಿನ ಹಾಲು ಕುಡಿಯಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದು: ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಫೈಬರ್, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಒಮೆಗಾ -3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಿನ್ನಬಾರದು. ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು.
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಉತ್ತಮ: ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಕೆ ಹಾಗೂ ಫೋಲೇಟ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ಕಬ್ಬಿಣ ಹಾಗೂ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬಾರ್ಲಿ ಧಾನ್ಯ: ಆರೋಗ್ಯಕರ ಧಾನ್ಯವಾದ ಬಾರ್ಲಿಯನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಾರ್ಲಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಬಾರ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ವಿವಿಧ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ದೇಹಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾರ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್, ವಿಟಮಿನ್ಗಳು (ಬಿ-ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್) ಹಾಗೂ ಖನಿಜಗಳು (ಕಬ್ಬಿಣ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್) ಹೇರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬಾದಾಮಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ: ಬಾದಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಬಾದಾಮಿ ಹೃದಯ ಹಾಗೂ ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಿಂದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಫೈಬರ್, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 4ರಿಂದ 5 ಬಾದಾಮಿ ತಿನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಟೀ ಪ್ರಯೋಜನ: ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಟೀ ಕುಡಿಯುವುದು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ (ಎ, ಸಿ, ಕೆ ಹಾಗೂ ಬಿ-ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್) ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ರೋಸ್ ಡೇ ಏಕೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?; ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಗುಲಾಬಿ ಕೊಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?
- ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ?: ಈ ಚಟದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ನಿಂದ ಸಿಗಲಿದೆ ಸಹಾಯ!
- ಕೊರಿಯನ್ ಡ್ರಾಮಾ, ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ವ್ಯಸನ; ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ
- ಈ ಬಾರಿಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ವಾರದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ? ರೋಸ್ ಡೇಯಿಂದ ಕಿಸ್ ಡೇವರೆಗೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಫೆ.14ರವರೆಗಿನ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ವೀಕ್ ಪಟ್ಟಿ
- ಮಧುಮೇಹದೊಂದಿಗೆ ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆ ಸೇರಿ ಹಲವು ರೋಗಗಳನ್ನು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಈ ಚಹಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೋಡಿ!