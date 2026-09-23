ಆಯುರ್ವೇದ ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಕಾಶಿಯು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆಯುರ್ವೇದದ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವೂ ಹೌದು!
ಕಾಶಿಯು ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಮೋಕ್ಷದ ನಗರ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ಆಯುರ್ವೇದದ ವಿವಿಧ ಶಾಖೆಗಳ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವೆಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಗೋಪಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : September 23, 2026 at 4:26 PM IST
ವಾರಣಾಸಿ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಯಾದ ಆಯುರ್ವೇದವು ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಾವುಟವನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸೋಂಕನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಭಾರತೀಯ ಆಯುರ್ವೇದ ಪದ್ಧತಿಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಕಷಾಯಗಳು, ಆಯುರ್ವೇದ ಜೀವನಶೈಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಧಿಸಿದ ಗೆಲುವು ಆಯುರ್ವೇದದ ಮೇಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಜನರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಯತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆಯುರ್ವೇದ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಶಿಯ ನಂಟು: ಕಾಶಿಯು ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಮೋಕ್ಷದ ನಗರವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ಆಯುರ್ವೇದದ ವಿವಿಧ ಶಾಖೆಗಳ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವೆಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಂದು (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23) ಇಡೀ ದೇಶವು ಆಯುರ್ವೇದ ದಿನ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ವಿಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಕಾಶಿಗಿರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, 'ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ'ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಧನ್ವಂತರಿ ಅವರು 'ಅಮೃತ ಕಲಶ'ದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾದರು. ನಂತರದ ಅವತಾರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಧನ್ವಂತರಿ ಕಾಶಿಯ ರಾಜ ದಿವೋದಾಸನಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರನ್ನು 'ಕಾಶೀರಾಜ ದಿವೋದಾಸ ಧನ್ವಂತರಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಶಿಷ್ಯರೇ ಆಚಾರ್ಯ ಸುಶ್ರುತ, ಇವರನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೊದಲ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರ ಕುಟುಂಬವು ಆರು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಯಾಣವು ಪಂಡಿತ್ ಕನ್ಹಯ್ಯ ಲಾಲ್ ವೈದ್ಯ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ನಂತರ ಪಂಡಿತ್ ಗಿರ್ಧಾರಿ ಲಾಲ್ ವೈದ್ಯ, ಪಂಡಿತ್ ರಘುನಂದನ್, ಪಂಡಿತ್ ರಾಮಾಶಂಕರ್ ವೈದ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಡಿತ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಈ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಕಾಶಿಯ ರಾಜರು ಈ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ 'ರಾಜವೈದ್ಯ' ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು.
ಕಾಶಿಯು ಆಯುರ್ವೇದದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು?: ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರು ಕಾಶೀರಾಜ ದಿವೋದಾಸ ಧನ್ವಂತರಿ. ಇವರನ್ನು ಶಲ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ (ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ) ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರದ ಹೆಸರು ಮಹರ್ಷಿ ಸುಶ್ರುತರದ್ದು. ಇವರು ಕಾಶಿಯವರಾಗಿದ್ದು, ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಹರ್ಷಿ ಚರಕರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು. ಇವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲು ಕಾಶಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದರು. ಪಂಡಿತ್ ರಾಜೇಶ್ವರ್ ದತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವುದು ಕೂಡ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಪಂಡಿತ್ ರಾಜೇಶ್ವರ್ ದತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ (BHU) ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಮಾಳವೀಯ ಅವರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಇವರು 1927ರಲ್ಲಿ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.
ಕಾಶಿಯಿಂದ ಆಯುರ್ವೇದದ ಮೇಲಿರುವ ಗಮನವು ಸ್ವತಃ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಂದೆರಡು ಮಂದಿಯಲ್ಲ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಹೆಸರುಗಳು ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಿತವಿದ್ದರೂ, 1927ರಲ್ಲಿ ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ (ಬಿಎಚ್ಯು) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನು ಮೊದಲು ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು ಪಂಡಿತ್ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಮಾಳವೀಯ. ಈ ಮೂಲಕ ಇದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುವ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಯಿತು.
-ಪ್ರೊ.ಆನಂದ್ ಚೌಧರಿ, ಆಯುರ್ವೇದ ವಿಭಾಗ, ಬಿಎಚ್ಯು
ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಪಂಚಕರ್ಮ, ಬಸ್ತಿ, ಸ್ವರ್ಣ ಭಸ್ಮ ಹಾಗೂ ಗುಗ್ಗುಲು ಮುಂತಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಂಧಿವಾತ (ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್) ಹಾಗೂ ಕೀಲು ನೋವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದವು ಶೇ.90 ರಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸಿನ ದರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರೋಗಿಯು ಮೂರನೇ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪದಿದ್ದರೆ, ಲಿವರ್ ಸಿರೋಸಿಸ್ನ (ಯಕೃತ್ತಿನ ರೋಗ) ಎರಡನೇ ಹಂತದವರೆಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.
ತಕ್ರ (ಮಜ್ಜಿಗೆ), ಬಿಲ್ವ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಾದಿ ವಟಿಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು (ಅಗ್ನಿ) ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪದೇ ಪದೆ ಉಂಟಾಗುವ ಹೊಟ್ಟೆಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮೂಲದಿಂದಲೇ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ಸೈನಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಆಸ್ತಮಾಗೆ, ನಸ್ಯ (ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಔಷಧ ನೀಡುವುದು), ಧೂಮಪಾನ (ಔಷಧದ ಧೂಮಪಾನ) ಮತ್ತು ವಮನ (ಚಿಕಿತ್ಸಕ ವಾಂತಿ) ಮುಂತಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಕಫವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ರೋಗವು ಮರುಕಳಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಲ್ಲವು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ 'ಕರ್ಣ ಭೇದನ' (ಕಿವಿಯನ್ನು ಚುಚ್ಚುವ) ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಮಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಶೋಧನ (ರಕ್ತ ಶುದ್ಧೀಕರಣ) ಹಾಗೂ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಮಂಜಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ 'ಪಂಚಕರ್ಮ' ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನರಗಳಿಗೆ ಹಿತ ನೀಡುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ, ಅಶ್ವಗಂಧದಂತಹ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಶಿರೋಧಾರಾ ಮತ್ತು ಶಿರೋಬಸ್ತಿಯಂತಹ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಹಾಗೂ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಈಗ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಆಯುರ್ವೇದವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ, ಕಾಯಿಲೆಯ ಮೂಲದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವೆಚ್ಚವೂ ಕಡಿಮೆ. ಆಯುರ್ವೇದವು ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆಯಾದರೂ ಕೆಲವು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಾಗಿ ಜನರು ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
-ಪ್ರೊ.ಆನಂದ್ ಚೌಧರಿ, ಆಯುರ್ವೇದ ವಿಭಾಗ, ಬಿಎಚ್ಯು
ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗಣ್ಯರವರೆಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೈದ್ಯರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಪಂಡಿತ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದಿವಂಗತ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಚೌಧರಿ ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂಧಿವಾತ, ಕೀಲು ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಅವರು, ಪಂಚಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಯುರ್ವೇದ ವಿಧಾನಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶದ ಮೊದಲ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಬಿಎಚ್ಯುನ ಈ ವಿಭಾಗವು, ಈಗ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಮ್ಮಿಲನವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 'ಪಂಚಕರ್ಮ'ದಂತಹ ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗಗಳು, ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಮೂಲಕ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಕುರಿತು ನಿರಂತರ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಇಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಯುರ್ವೇದವು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಭೂತಕಾಲದ ಭಾಗವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಭವಿಷ್ಯದ ಕೀಲಿಕೈಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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