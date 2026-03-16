ನಿದ್ರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ಪಾನೀಯಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ, ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ: ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ನಿದ್ರಿಸುವ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : March 16, 2026 at 8:13 PM IST
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಉಸಿರಾಟದ ಮಾದರಿಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆಯೇ? ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ, ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಏಕೆಂದರೆ, ಕೆಲವು ಪಾನೀಯಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ, ಹೃದಯದ ಲಯ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ದ್ರವ ಸಮತೋಲನದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಮೂಲಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು.
ಖಾರ್ಘರ್(ನವಿ ಮುಂಬೈ)ನ ಮೆಡಿಕವರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಸಲಹೆಗಾರ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಹೆಪಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಸ್ಟ್ ಡಾ.ವಿಕ್ರಮ್ ಧರಪ್ ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ, ಹೃದ್ರೋಗ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಕೆಲವು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ಅನಿಯಮಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತಗಳು (ಆರ್ಹೆತ್ಮಿಯಾ), ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಊತದಂತಹ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿದ್ರಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ:
ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯಗಳು: ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಈ ಪಾನೀಯಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದ ತ್ವರಿತ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ದೇಹವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ, ಪ್ರಿಡಿಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಏರಿಳಿತಗಳು, ಕಳಪೆ ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವ ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲೀಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಹರಿವಿನ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆಯು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಚಯಾಪಚಯ ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯ ಪಾನೀಯಗಳು: ನೀರು, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸಿಹಿಗೊಳಿಸದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಚಹಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಕಡಿಮೆ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ನೀರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ (ಬಿಯರ್, ವೈನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿರಿಟ್ಗಳು) ಮದ್ಯಪಾನವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿದ್ರೆಯ ಅಡಚಣೆಗಳು, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನಿಯಮಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು. ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದು ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮಟ್ಟಗಳು ಅಥವಾ ಅನಿಯಮಿತ ಹೃದಯ ಲಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ನಿಂಬೆ, ಕ್ಯಾಮೊಮೈಲ್ ಚಹಾದೊಂದಿಗೆ ಹೊಳೆಯುವ ನೀರು ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ದಿನವಿಡೀ ಸರಳವಾಗಿ ನೀರಿನಂಶವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಕೆಫೀನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾನೀಯಗಳು (ಕಾಫಿ, ಚಹಾ, ಶಕ್ತಿ ಪಾನೀಯಗಳು) ಕೆಫೀನ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿಯುವ ಉತ್ತೇಜಕವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಫೀನ್ ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೇಗವರ್ಧಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಎನರ್ಜಿ ಪಾನೀಯಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ, ಇತರ ಉತ್ತೇಜಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಕೆಫೀನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಲು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.
ಕೆಫೀನ್-ಮುಕ್ತ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು. ನೀವು ಚಹಾವನ್ನು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೆಫೀನ್ ರಹಿತ ವಿಧವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ತಣ್ಣೀರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಅಥವಾ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವವರಿಗೆ, ತಣ್ಣನೆಯ ಪಾನೀಯಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೃದಯ ಬಡಿತ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು. ಇದು ವಿರಳವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುವವರು ಇದರಿಂ ದೂರವಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು:
- ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದ ನೀರು ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ.
- ದೊಡ್ಡ ಗ್ಲಾಸ್ ಕುಡಿಯುವ ಬದಲು ಸಣ್ಣ ಸಿಪ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಆಗಾಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಲಗುವ 30ರಿಂದ 60 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
- ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅತಿಯಾದ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗದಂತೆ ದಿನವಿಡೀ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೀರಿನಂಶ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
