ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೀದಿಬದಿ ಕರಿದ, ಹುರಿದ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ: ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಕಾಮಾಲೆ ಸೇರಿ ಸೋಂಕುಗಳ ಅಪಾಯ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಸಿ ಪಕೋಡ ಇಲ್ಲವೇ ಭಜ್ಜಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕತ್ತರಿಸಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
Published : July 28, 2026 at 3:25 PM IST
ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಹವಾಮಾನವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಬಿಸಿ ಪಕೋಡ ಇಲ್ಲವೇ ಭಜ್ಜಿ ಸೇವಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇತರರು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಥವಾ ತಣ್ಣಗಾದ ರಸಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರುಚಿಕರವಾದ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೀದಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಜೀರ್ಣ ಹಾಗೂ ಉಬ್ಬರದಂತಹ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಲುಷಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಾವು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೇವೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಗಳು: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಅನೇಕರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. 'ಇತರ ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು, ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊಪ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು, ಕೀಟಗಳು ಅಥವಾ ಕೀಟಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಎಲೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆ ಡಾ.ಜಾನಕಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಪಾನಿ ಪುರಿ: ಪಾನಿ ಪುರಿ ಜನರು ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ತಿಂಡಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತವಾದದ್ದನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದರಿಂದ, ಹರಿಯುವುದರಿಂದ, ಪಾನಿ ಪುರಿ ದ್ರವವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು. ನಿರಂತರ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆಯು ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸ್ಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ದ್ವಿಗುಣವಾಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೆರೆದ ಗಾಳಿಯ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಾತಾವರಣದ ಆರ್ದ್ರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಪೂರಿಗಳು ಒದ್ದೆಯಾಗಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ತೀವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಅತಿಸಾರ, ಕಾಲರಾ ಹಾಗೂ ಟೈಫಾಯಿಡ್ನಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸೋಂಕುಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಪಾನಿ ಪುರಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿ ಆರಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಬಳ ಪಾನಿಪುರಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ತಂಪಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಕರು ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಕುಲ್ಫಿ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾಲೋಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತವು ಈ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶೇಖರಣಾ ತಾಪಮಾನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕರಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮರುಘನೀಕರಣದ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆಯು ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಂತಹ ಹಾನಿಕಾರಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಗಂಟಲಿನ ಸೋಂಕು, ತೀವ್ರ ಅತಿಸಾರ ಹಾಗೂ ಟೈಫಾಯಿಡ್ನಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ, ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲೇ ಕತ್ತರಿಸಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳು: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಕತ್ತರಿಸಿ ಇಟ್ಟ ಹಣ್ಣಿನ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ತೆರೆದ, ಪೂರ್ವಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ದ್ವಿಗುಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೊಣಗಳು ಹಾಗೂ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ನಿಂತ ಮಳೆನೀರು, ಒಳಚರಂಡಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕಲುಷಿತ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕಾಲರಾ, ಟೈಫಾಯಿಡ್, ತೀವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ವಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಅತಿಸಾರದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಜ್ಯೂಸ್: ತಂಪಾದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಹವಾಮಾನ, ಸೋಂಕಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗಂಟಲು ಒಣಗಿದಾಗ ಬಿಸಿ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿಯ ಬದಲಿಗೆ, ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪಾನೀಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಐಸ್ ಕಲುಷಿತ ಮಳೆನೀರು, ನೈರ್ಮಲ್ಯವಿಲ್ಲದ ನೀರಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ನೊಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಜಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಟೈಫಾಯಿಡ್, ಕಾಲರಾ, ಕಾಮಾಲೆ, ಗಂಟಲು ಸೋಂಕು ಹಾಗೂ ತೀವ್ರ ಅತಿಸಾರದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಐಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ತಾಜಾ ರಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಿಂಬೆ ಪಾನಕ, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸೂಪ್ಗಳು ಅಥವಾ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಚಹಾದಂತಹ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುದಿಸಿ ತಣ್ಣಗಾದ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.
ಸಮುದ್ರ ಮೀನು: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಳು ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಉಪ್ಪನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪ್ಪು ಇರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಧಾರಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಪಾಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಹುರಿದ ಆಹಾರಗಳು: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹುರಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಸಹ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮತ್ತು ನೂಡಲ್ಸ್ನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳು: ಹೆಚ್ಚು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅಜೀರ್ಣ, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):
- https://www.researchgate.net/publication/362387536_Food_Safety_Measures_for_Monsoon
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3948034/
- https://extension.arizona.edu/sites/default/files/2025-02/2022-06FoodSafetyScoop-Monsoonfinal.pdf
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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