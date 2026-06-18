ಮಕ್ಕಳ ಹಾಲು ಹಲ್ಲುಗಳು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಉದುರುತ್ತವೆ? ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು
ಮಕ್ಕಳ ಮೊದಲ ಹಾಲು ಹಲ್ಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 5 ರಿಂದ 6 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಉದುರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿ ಮಗುವೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : June 18, 2026 at 4:31 PM IST
ಮಕ್ಕಳ ಹಾಲು ಹಲ್ಲುಗಳು ಆರು ಮತ್ತು 13 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಉದುರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಾಲು ಹಲ್ಲುಗಳು ಉದುರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಸುಮಾರು ಏಳು ವರ್ಷ ಆಗಿರಬಹುದು. ಮೇಯೊ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲಾ ಹಾಲು ಹಲ್ಲುಗಳು 13 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಉದುರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಹಲ್ಲುಗಳು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾಲು ಹಲ್ಲುಗಳು ಉದುರುವುದು ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಮಗು ಬೆಳೆದಂತೆ ಅವರ 20 ಹಾಲು ಹಲ್ಲುಗಳು ಉದುರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ 32 ಶಾಶ್ವತ ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇತರರು ಮಕ್ಕಳು ನಂತರ ಹಾಲು ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈಗ ಮಗುವಿನ ಹಲ್ಲುಗಳು ಯಾವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉದುರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಹಾಲು ಹಲ್ಲುಗಳು ಯಾವಾಗ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೊದಲ ಹಾಲು ಹಲ್ಲು ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಹಲ್ಲು ಬರುವ ವಯಸ್ಸು 3 ರಿಂದ 14 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳ ಹಲ್ಲುಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಹಾಲು ಹಲ್ಲುಗಳು ಉದುರುತ್ತಿರುವಾಗ ವಿವಿಧ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಹಾಲು ಹಲ್ಲುಗಳು ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉದುರುತ್ತವೆ? ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಭಾಗದ ಮಧ್ಯದ ಹಲ್ಲುಗಳು ಮೊದಲು ಉದುರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 6 ರಿಂದ 7 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯದ ಬಾಚಿಹಲ್ಲುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಹಲ್ಲುಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಹಲ್ಲುಗಳು 7 ರಿಂದ 8 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ಉದುರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಕೆಳಗಿನ ಹಲ್ಲುಗಳು ಮೊದಲು ಉದುರುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಎರಡು ಮೇಲಿನ ಹಲ್ಲುಗಳು ಉದುರುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 9 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ಕೆಳಗಿನ ಬಾಚಿಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮೊದಲ ಬಾಚಿಹಲ್ಲುಗಳು (ದವಡೆಯ ಹಲ್ಲುಗಳು) 10 ರಿಂದ 11 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ಉದುರುತ್ತವೆ. 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಕೋರೆಹಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ ಬಾಚಿಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲುಗಳು ಉದುರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಲ್ಲುಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಉದುರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು:
- ಒಸಡುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ, ನೋವು ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ
- ಸೌಮ್ಯ ಜ್ವರ (38 C ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ)
- ಕೆನ್ನೆಗಳು ಕೆಂಪಾಗುವುದು
- ಪದೇ ಪದೇ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಉಜ್ಜುವುದು
- ಅತಿಯಾದ ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುವಿಕೆ
- ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚುವ ಅಭ್ಯಾಸ
- ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಥವಾ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ
ವೈದ್ಯರನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳೇನು? ಹಲ್ಲುಗಳ ನಷ್ಟವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಬೀಳುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಪಘಾತದಂತಹ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಹಲ್ಲು ಉದುರಿದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಹಲ್ಲುಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಉದುರದಿದ್ದರೆ, ಮಗು ನಿರಂತರ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಮಗುವಿನ ಹಾಲಿನ ಹಲ್ಲುಗಳು 4 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಉದುರಿದರೆ ಅಥವಾ 8 ಅಥವಾ 9 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಉದುರದಿದ್ದರೆ ದಂತವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಚಾಕೊಲೇಟ್, ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ನಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೂರವಿಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಅವರ ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಮಕ್ಕಳು ಹಣ್ಣುಗಳು, ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಸಲಾಡ್ಗಳು, ಅಂತಹುದೇ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಬುದ್ಧಿಯ ಹಲ್ಲುಗಳು ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ? ಮೇಯೊ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಹಲ್ಲುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 17 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಇವು ದವಡೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹಲ್ಲುಗಳಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಹಲ್ಲುಗಳಿಲ್ಲ. ಅವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮದಿದ್ದರೆ, ಅವು ನೋವು, ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ಒಸಡು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇವು ಇತರೆ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಾನಿಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನೋವಿನ ಮೂಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ದಂತವೈದ್ಯರು ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವುಗಳ ರಚನೆಯು 7 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 17 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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