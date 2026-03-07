ಕೆಂಪು ಮಾಂಸ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರ ತ್ಯಜಿಸಿದರೂ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?
ಕೆಂಪು ಮಾಂಸ, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಆಹಾರಗಳು ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರೂ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಟ್ಟ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : March 7, 2026 at 8:33 PM IST
ಐದು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹೈಪರ್ಯುರಿಸೆಮಿಯಾದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಪುರುಷರಿಗೆ 2.5ರಿಂದ 7 mg/dL ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 1.5ರಿಂದ 6 mg/dL ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರುತ್ತವೆ. ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳಂತಹ ನೋವಿನ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ರಕ್ತದ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಳುಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಗೌಟ್ ಅನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ತೀವ್ರವಾದ ಕೀಲು ನೋವು, ಊತ, ಕೆಂಪು ಹಾಗೂ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳು, ಕಣಕಾಲುಗಳು ಅಥವಾ ಮೊಣಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಟನ್ (ಕೆಂಪು ಮಾಂಸ), ಸಮುದ್ರಾಹಾರ, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಚೀಸ್ನಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಆಹಾರಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹರಳುಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ನಂತರವೂ ಅವರ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವು ದೂರುತ್ತಾರೆ.
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಹಾಗೂ ನಿಷೇಧಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಟ್ಟವು ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲ, ಆದರೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವಿಸುವ ಸಕ್ಕರೆ ಆಹಾರಗಳು ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೈದ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಧುಮೇಹ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಗಗನ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮಾಂಸ ತ್ಯಜಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಟ್ಟವು ಏಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ?: ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ 70 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮಟನ್ ಮತ್ತು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ನಿಜವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮೋಸಾ ಮತ್ತು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಆಗಿವೆ ಎಂದು ಡಾ.ಗಗನ್ದೀಪ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಉಪಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಲೋಟ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಅಥವಾ ಜೇನುತುಪ್ಪವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯ ಮಟನ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಗಗನ್ದೀಪ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
- ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್: ಡಾ.ಗಗನ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸೂಚಿಸಿದ ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಬಹುದು.
- ಸಿಹಿಗೊಳಿಸಿದ ಪಾನೀಯಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿ: ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳು ಮತ್ತು ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿಹಿಗೊಳಿಸಿದ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
- ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ: ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟಿನಂತಹ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತ ಸಕ್ಕರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ.
- ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ: ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ. ಸಮಸ್ಯೆ ಸಕ್ಕರೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಲ್ಲ.
- ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ: ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಮ್ಲವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಹೈಪರ್ಯುರಿಸೆಮಿಯಾ - ಪ್ಯೂರಿನ್ಗಳು ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಡೆಯಿದಾಗ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮಟ್ಟಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಅದನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ "ಹೈಪರ್ಯುರಿಸೆಮಿಯಾ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
