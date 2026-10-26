ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಸಂಚರಿಸಿದರೆ ತುಟಿಗಳು ಒಡೆಯುತ್ತಿವೆಯೇ? ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?: ಇಲ್ಲಿವೆ ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಟಿಗಳು ಒಡೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ತುಟಿಗಳು ಒಡೆದರೆ ಮಾತನಾಡಲು, ನಗಲು, ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಲು ನೋವು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಹಲವರು ತುಟಿಯ ಒಣಗಿದ ಚರ್ಮವನ್ನು ಬೆರಳಿನಿಂದ ಕಿತ್ತುಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು? ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : October 26, 2026 at 2:43 PM IST
ಚಳಿಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ, ಮೃದು ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದ ತುಟಿಗಳು ಒಣಗಿ ಬಿರುಕು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ, ತೇವಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತುಟಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಮವು ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹಲವರು ಒಣಗಿದ ತುಟಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಗುವಾಗ ಹಾಗೂ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ತುಟಿಗಳಿಂದ ನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ತುಟಿಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ಗಳು, ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಮ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಣಗಿದ ತುಟಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ತುಟಿಗಳು ಒಡೆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಸರಳವಾಗಿರುವ ಆರೈಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ತುಟಿಗಳಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದೀಗ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಟಿಗಳು ಒಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಜೇನುತುಪ್ಪ, ನಿಂಬೆ ರಸದ ಮಿಶ್ರಣ ಬೆಸ್ಟ್: ಸಂಶೋಧನೆವೊಂದು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಒಳ್ಳೆಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಎರಡು ಹನಿ ನಿಂಬೆ ರಸ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಹಾಗೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪವು ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯ ಇರುವಂತಹ ತೇವಾಂಶ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ, ನಿಂಬೆ ರಸವು ಸತ್ತ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಪ್ಪಾದ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಸಹಜ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮರಳಿಸಲು ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು: ಚಳಿಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ ಹವಾಮಾನದಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮದಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ತುಟಿಗಳು ಒಡೆಯಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚಳಿಗಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ನಿತ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೇವಾಂಶವಿದ್ದರೆ, ತುಟಿಗಳು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಮೃದುವಾಗಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ನೀರು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎಳನೀರು ಇಲ್ಲವೇ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಟೀ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪ/ಬೆಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ: ಹಲವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಒಡೆದ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪ ಇಲ್ಲವೇ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 'ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಆಳವಾದ ಪೋಷಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ, ಶುಷ್ಕತೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿವಾರಿಸುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ಸುಲಭವಾದ ವಿಧಾನ ಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ತುಟಿಗಳು ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸೌತೆಕಾಯಿ ಹೋಳುಗಳಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ: ಸೌತೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ತಂಪಾದ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸೌತೆಕಾಯಿಯ ಚಿಕ್ಕ ಹೋಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತುಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ತುಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ತಂಪಾದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಶುಷ್ಕತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕಿರಿಕಿರಿ ಶಮನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ತುಟಿಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತಾಜಾವಾಗಿರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.
ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ/ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ: ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಚರ್ಮ, ತುಟಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಶುದ್ಧ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲವೇ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತುಟಿಗಳ ಹೊರಪದರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿಯಿಂದ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಬಿರುಕು ಬಿಡದಂತೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್-ಇ ಇರುತ್ತದೆ. ತುಟಿಗಳನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿಡಲು ಹಾಗೂ ತುಟಿಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ತುಟಿಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಬೇಡಿ: ತುಟಿಗಳು ಒಣಗಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವರು ತಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ತುಟಿಗಳನ್ನು ನೆನೆಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಲಾಲಾರಸವು ಆವಿಯಾದ ಬಳಿಕ ತುಟಿಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತುಟಿಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ತುಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಣಗಿ ಸಿಪ್ಪೆಯಂತೆ ಚರ್ಮ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಚರ್ಮವನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಎಳೆಯುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಕಚ್ಚುವುದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಣಗಿದ ತುಟಿಗಳನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸಲು ನಾಲಿಗೆ ಬಳಸುವ ಬದಲು ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಇಲ್ಲವೇ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಜೆಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು: ತಂಪಾದ, ಶುಷ್ಕ ಗಾಳಿಯು ತುಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ನಿಂದ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಎಸ್ಪಿಎಫ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಚಳಿಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾನದ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲವೇ ಮುಖ ತೊಳೆದ ಬಳಿಕ ತುಟಿಗಳು ಒಣಗಿದಂತೆ ಭಾಸವಾದರೆ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):
- https://www.aad.org/public/everyday-care/skin-care-basics/dry/heal-dry-chapped-lips
- https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/chapped-lips
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8251770/
- https://www.researchgate.net/publication/390026298_The_Analysis_of_Chapped_Lip_Surface_Properties_by_Successive_Observations
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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