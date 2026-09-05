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ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೇ? ಆತಂಕ & ಒತ್ತಡದ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿರಬಹುದು ನೋಡಿ

ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ ಉಂಟಾದರೆ, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ, ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು, ತಲೆನೋವು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸುವುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

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ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಕಾರಣವೇನು?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 5, 2026 at 4:12 PM IST

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ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಯುವಕರು, ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಈ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡದೆ ಉಳಿಯುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯವು ಪ್ರಮುಖ ಕಳವಳವಾಗಿದೆ. ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಒತ್ತಡವು ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಆತಂಕದ ಆರಂಭಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ನಿದ್ರೆ ಹಾಗೂ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಟೀನೇಜ್​ನವರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅಡೋಲಸೆಂಟ್ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿ (AACAP) ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮಕ್ಕಳು, ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಆತಂಕವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಮಕ್ಕಳ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಹದಿಹರೆಯದವರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಆತಂಕದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ನಿರಂತರ ಚಿಂತೆ, ಚಡಪಡಿಕೆ, ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಪದೇ ಪದೇ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು, ಟೀನೇಜ್​ನವರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯ: ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ನಡವಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

  • ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಕೆರಳುತ್ತಾರೆಯೇ, ಕೋಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ?
  • ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ?
  • ನಿದ್ರಿಸಲು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಅತಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ನಿದ್ರೆಯ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿವೆಯೇ?
  • ತಲೆನೋವು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಹಾಗೂ ವಾಕರಿಕೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತದೆಯೇ?
  • ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ, ಶಾಲೆಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ?

ಹದಿಹರೆಯದವರಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೇ? ಹದಿಹರೆಯದವರಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಒತ್ತಡ, ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಆತಂಕ, ಸ್ನೇಹ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವೀಕಾರದ ಕಾಳಜಿ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಒತ್ತಡ, ಬೆದರಿಸುವಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳು ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಆತಂಕದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಾರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಮಕ್ಕಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬೈಯಬಾರದು, ನಿರ್ಣಯಿಸಬಾರದು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆತಂಕ, ಒತ್ತಡವು ಮಕ್ಕಳ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಕಾಲಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನೆ ವರದಿಗಳು):

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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TAGGED:

SIGNS OF ANXIETY AND STRESS
ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ
HILDREN GET ANGRY OVER SMALL THINGS
IDENTIFYING MENTAL HEALTH PROBLEMS
IDENTIFYING MENTAL HEALTH PROBLEMS

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