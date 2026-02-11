ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೇ?; ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಸಲಹೆಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
Published : February 11, 2026 at 4:54 PM IST
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪೋಷಣೆ ಒದಗಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಲಭಿಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗನೆ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪೋಷಕರು ಅವರನ್ನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದಿರಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಡುವಂತಹ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ನಿದ್ದೆ: ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೆ, ಅವರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದು: ಕಾಲೋಚಿತ ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಶೀತಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗೊರಕೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯದೇ ಮಲಗಿದರೆ, ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರ್ಥ.
ಅನಾರೋಗ್ಯದ ತೊಂದರೆ: ಮಕ್ಕಳು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸದಿರಲು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ ಬಂದಾಗ, ಅವರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಅಲರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಮಾದಿಂದಾಗಿ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ: ಈ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್, ಟಿವಿ, ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಲಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಟಿವಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೈನ್ಸ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು, ಉಪಾಹಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು, ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವ್ಯಸನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಂಬಲದ ಕೊರತೆ, ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್: ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಟಾನ್ಸಿಲ್ಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಅನಿಯಮಿತ ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯ: ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗಲು ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ದೇಹದ 'ಜೈವಿಕ ಗಡಿಯಾರ' ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸ್ಲೀಪ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಅಧ್ಯಯನವು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗಲು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮಕ್ಕಳು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ದೈಹಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ: ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು, ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ತಾಪಮಾನ ಸರಿಯಾದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದು ನಿದ್ದೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಫೀನ್: ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಕೊಲೇಟ್, ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಫೀನ್ ಇರುವ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಅವರು ಉತ್ಸುಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಂಜೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು ಕೆಫೀನ್ ಇರುವ ಪಾನೀಯಗಳು ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಭಯ ಹಾಗೂ ಆತಂಕ: ಕತ್ತಲೆಯ ಭಯ, ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಮಲಗಲು ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ದುಃಸ್ವಪ್ನಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
