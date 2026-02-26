ನಿಮಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ಎದೆ ನೋವಿನಿಂದ ಭಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹೀಗಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೇ?
ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸುತ್ತಲಿನ ಒಳಪದರವು ಉಬ್ಬಿದಾಗ ಅಥವಾ ನ್ಯುಮೋನಿಯಾದಂತಹ ಸೋಂಕು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಎದೆ ನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಂಡುಬರುವ ಎದೆ ನೋವು ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : February 26, 2026 at 7:13 PM IST
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಭಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಎದೆ ನೋವು ಅನಿಸಿದರೆ, ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲಕ್ಷಣವೂ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವೆಂದು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಯ ಕಾಡಬಹುದು. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯವನ್ನು ಮೀರಿ ಎದೆನೋವಿಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ.
ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ, ನಾವು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಎದೆನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೃದಯಾಘಾತವು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಎದೆನೋವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಭಯಪಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಯಾವಾಗ ಶಾಂತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೃದಯಾಘಾತವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎದೆನೋವಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಆಮ್ಲೀಯತೆ, ಎದೆಯುರಿ: ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಆಮ್ಲವು ಅನ್ನನಾಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹರಿಯುವಾಗ ಎದೆ ನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. clevelandclinic.org ಸಂಶೋಧನಾ ತಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳು, ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ಸೇವಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಲಗುವುದು ಮುಂತಾದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎದೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವ ಸಂವೇದನೆಯಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೃದಯಾಘಾತದ ನೋವಿನಂತಲ್ಲದೆ, ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲವೇ ಬಾಗಿದಾಗ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಉಬ್ಬುವುದು ಸೇರಿವೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆಂಟಾಸಿಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ: ಎದೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳು ತಪ್ಪು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು, ಹಠಾತ್ತನೆ ತಿರುಗುವುದು ಅಥವಾ ಭಾರವಾದ ತೂಕವನ್ನು ಎತ್ತುವಂತಹ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಗಿಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಚಲಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಆಳವಾದ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಈ ನೋವು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ನಾಯು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸರಳ ಔಷಧಿಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ಪಕ್ಕೆಲುಬಿನ ಊತ: ಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳನ್ನು ಸ್ಟರ್ನಮ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕಾರ್ಟಿಲೆಜ್ನಲ್ಲಿ ಊತದಿಂದ ಇದು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಯೋಗ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ನೀವು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿದಾಗ ನೋವು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಊತವಾಗಿರಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕ: ಇಂದಿನ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕದಿಂದ ಎದೆ ನೋವು ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆತಂಕ ಉಂಟಾದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್, ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿತ, ನೋವಿನಂತೆ ಭಾಸವಾಗಬಹುದು. ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದರೆ ಎದೆ ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಎದೆ ನೋವು: ಹೃದಯಾಘಾತ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ? ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಅತಿಯಾದ ಭಯ ಅಥವಾ ಆತಂಕ ಇದ್ದಾಗ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯೊಂದಿಗೆ ಎದೆ ನೋವು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಹೃದಯ ಬಡಿತ, ಬೆವರುವಿಕೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೃದಯಾಘಾತವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆಯಾದರೂ, ಇದು 10 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಳವಾದ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು (4-7-8 ಬಾರಿ) ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಇದರಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಪ್ಲೆರಲ್ ಎಫ್ಯೂಷನ್: ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸುತ್ತಲಿನ ಒಳಪದರವು ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ನ್ಯುಮೋನಿಯಾದಂತಹ ಸೋಂಕು ಇದ್ದಾಗ ಎದೆ ನೋವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಅಥವಾ ಸೀನುವಾಗ ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಶೀತಗಳಂತಹ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಪಿತ್ತಗಲ್ಲುಗಳು: ಪಿತ್ತಗಲ್ಲುಗಳು ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದಾಗ ತೀವ್ರವಾದ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನೋವು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಎದೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ನೋವು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯ ನೋವಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದು.
ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣುಗಳು: ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕರುಳಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಈ ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹುಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ ಸಮಯೋಚಿತ ಊಟ, ಔಷಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
