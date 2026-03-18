ETV Bharat / health

ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ಬಳಿಕ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹಸಿವಾಗಿದೆಯೇ? ಈ ಹಸಿವನ್ನು ತಡೆಯಲು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಟಿಪ್ಸ್

ಊಟ ಮುಗಿಸಿದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಕಪ್ ಮೊಸರು, ಒಂದು ಹಿಡಿ ನಟ್ಸ್, ಲೋಟ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಅರಿಶಿನ ಹಾಲು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ ಹಸಿವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ಬಳಿಕ ಹಸಿವಾಗುವುದು
ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ಬಳಿಕ ಹಸಿವಾಗುವುದು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : March 18, 2026 at 1:56 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ತೂಕ ಇಳಿಸುವ, ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಇಲ್ಲವೇ ರಾತ್ರಿಯ ಶಾಂತಿಯುತ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಭೋಜನವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಊಟ ಮುಗಿಸುವುದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಊಟ ಮುಗಿಸಿದ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಗುಡುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 'ಬೇರೆ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಬಾರದು' ಎಂದು ನೀವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಸಹ, ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಸಿವು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನೀವು ಅಡುಗೆಮನೆ ಅಥವಾ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಚಿಪ್ಸ್, ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಂತಹ ಯಾವುದೇ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು.

ಬೇಗ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಜೈವಿಕ ಗಡಿಯಾರಕ್ಕೆ (ಸರ್ಕಾಡಿಯನ್ ರಿದಮ್) ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಅನಗತ್ಯ ಹಸಿವನ್ನು ತಡೆಯುವಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಪೌಷ್ಟಿಕ & ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವ ಭೋಜನ: ಬೇಗ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ನಿಮ್ಮ ತಟ್ಟೆ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಸೂರ ಬೇಳೆ, ಪನೀರ್, ಮೊಟ್ಟೆ, ಕಡಲೆ ಅಥವಾ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇಗನೆ ಹಸಿವು ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡದ ಅಕ್ಕಿ, ರಾಗಿ ಅಥವಾ ಗೋಧಿಯಂತಹ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಿರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ತರಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ರಾತ್ರಿ 10ಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಹಸಿದಿರುವಂತೆ ಅನಿಸಬಹುದು.

ಲಘು ತಿಂಡಿ: ನಿಮ್ಮ ಭೋಜನ ಮತ್ತು ಮಲಗುವ ಸಮಯದ ನಡುವೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂತರವಿದ್ದರೆ, ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿವು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಈ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡುವ ಬದಲು, ನೀವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಭೋಜನ ಮುಗಿದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ, ನೀವು ಒಂದು ಕಪ್ ಮೊಸರು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಿಡಿ ನಟ್ಸ್ (ಬಾದಾಮಿ ಅಥವಾ ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ನಂತಹವು) ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೋಟ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಅರಿಶಿನ ಹಾಲು ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಇದು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ತಲುಪುವ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಹಸಿವಿನ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ: ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಸಿವು ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಸಿವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇವಿಸದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಣ ಗಂಟಲು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಇದನ್ನು ಹಸಿವು ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಬದಲು, ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿದು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಸಿವಿನ ಸಂವೇದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಎಂದು ನೀವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮಲಗುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಮೊದಲು ಕೆಫೀನ್ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ತಿನ್ನಲು ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು: ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಊಟದ ನಂತರ ಏನನ್ನೂ ಸೇವಿಸದಿರಲು ಬದ್ಧರಾಗಿರಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ 11 ಮಲಗಿದರೆ, ರಾತ್ರಿ 9ರ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಘನ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೃಢವಾಗಿರಬೇಕು. ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ತರುವಾಯ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಅದರ ಹಸಿವಿನ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕಲಿಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಸಿವಿನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಹರ್ಬಲ್ ಟೀ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಒತ್ತಡ & ಬೇಸರ: ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹಸಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಏನೂ ಮಾಡದ ಕಾರಣ (ಬೇಸರ) ನಾವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ತಿನ್ನುವ ಹಂಬಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಟಿವಿ ನೋಡುವಾಗ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ತಿಂಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ಚಾಚುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನೀವು ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದು, ಮೃದುವಾದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳುವುದು, ಊಟದ ನಂತರ ಲಘು ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸನ್ನು ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಿತಿಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.

ದಿನವಿಡೀ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ: ತಡರಾತ್ರಿಯ ಹಸಿವಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ಹಗಲಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ವಿಫಲವಾಗುವುದು. ಉಪಾಹಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾದ ಊಟವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಸಂಜೆಯ ನಂತರ ಅತಿಯಾದ ಹಸಿವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಸೇವನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಊಟಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿತರಿಸಬೇಕು. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಫೈಬರ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಹಂಬಲಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

TAGGED:

EARLY DINNER
EARLY DINNER SIDE EFFECT
VERY HUNGRY AFTER DINNER
ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ಬಳಿಕ ಹಸಿವಾಗುವುದು
HOW TO AVOID LATE NIGHT SNACKING

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.