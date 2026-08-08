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ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್‌ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?

ಬಹುತೇಕರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಹಿತಕರ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹರಡಲು ಇತರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ರೂಮ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

AIR FRESHENERS INDOOR POLLUTION AIR FRESHENERS SIDE EFFECTS ರೂಮ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್‌ಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ
ರೂಮ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 8, 2026 at 5:23 PM IST

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ರೂಮ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್‌ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, ಇವುಗಳನ್ನು ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ನಾನಗೃಹಗಳಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬಳಕೆಯು ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಿದ್ದರೂ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಳಸಬಾರದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೃತಕ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಪರಿಮಳ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆಯಾದರೂ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬಳಕೆಯು ವಿವಿಧ ಅಲರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ರೂಮ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್‌ ವಿಧಗಳಿವು: ರೂಮ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್​ಗಳು ಹಲವು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಗಳು, ಮೇಣದಬತ್ತಿಗಳು, ಧೂಪದ್ರವ್ಯದ ಕಡ್ಡಿಗಳು, ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸುಗಂಧ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಯಾಚೆಟ್‌ಗಳು, ಚೆಂಡುಗಳು, ಕಣಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಸ್ಪ್ರೇಗಳು ಹಾಗೂ ಸುಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

AIR FRESHENERS INDOOR POLLUTION AIR FRESHENERS SIDE EFFECTS ರೂಮ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್‌ಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ
ರೂಮ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಅತಿಯಾದ ರೂಮ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್‌ ಬಳಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?: ರೂಮ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್‌ಗಳು ಥಾಲೇಟ್‌ಗಳು (ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಮಿಶ್ರಣ) ಮತ್ತು ಬಾಷ್ಪಶೀಲ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಲೇಬಲ್‌ಗಳು ಥಾಲೇಟ್‌ಗಳು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಬದಲು DEP, DBP, ಅಥವಾ ಸರಳವಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸೈಜರ್ ಎಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಥಾಲೇಟ್‌ಗಳು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸುಗಂಧವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಫಲವತ್ತತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅನೇಕ ಏರ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್‌ಗಳು ಮೀಥೈಲ್‌ಪ್ಯಾರಬೆನ್, ಪ್ರೊಪಿಲ್‌ಪ್ಯಾರಬೆನ್ ಹಾಗೂ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸುಗಂಧವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಉಳಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಬ್ಯುಟೇನ್, ಐಸೊಬ್ಯುಟೇನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೊಪೇನ್‌ನಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ರೂಮ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ ಕ್ಯಾನಿಸ್ಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಕೋಣೆಯಾದ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಮಂಜಿನಂತೆ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳು ವಿಷಕಾರಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಗಳು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಆಯಾಸ ಹಾಗೂ ವಾಕರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಪುಣೆಯ ಡೀಮ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು 'ಹೆಲ್ದಿ ಏರ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಏರ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಏರ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು (ಕೀಟನಾಶಕಗಳು, ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್‌ಗಳು, ಅಲರ್ಜಿನ್‌ಗಳು, ಸ್ಯಾನಿಟೈಜರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಏರ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್​ಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಏರ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್‌ಗಳನ್ನು ಉಸಿರಾಡುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ತಲೆನೋವು, ವಾಂತಿ ಹಾಗೂ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಮುಂತಾದ ತಕ್ಷಣದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

AIR FRESHENERS INDOOR POLLUTION AIR FRESHENERS SIDE EFFECTS ರೂಮ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್‌ಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ
ರೂಮ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಸುರುಳಿಗಳು, ಧೂಪದ್ರವ್ಯದ ಕಡ್ಡಿಗಳು, ರೂಮ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್‌ಗಳು, ಏರ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನರ್‌ಗಳು ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಸ್ರವಿಸುವ ಮೂಗು ಹಾಗೂ ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಸೀನುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿರಂತರ ಬಳಕೆಯು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಾಯುಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಎದೆಯ ಬಿಗಿತ, ಉಬ್ಬಸ ಹಾಗೂ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಅನೇಕ ಜನರು ಹೊರಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಸುಗಂಧಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೃತಕ ಪರಿಮಳಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರಿಂದ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಶೇಕಡಾ 70 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

-ಡಾ. ರಮಣ ಪ್ರಸಾದ್, ಶ್ವಾಸಕೋಶಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ

ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ: ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರೂಮ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಲೇಬಲ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಗಂಧ ಅಥವಾ ದ್ರಾವಕಗಳು ಎಂದು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ವಿವಿಧ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇವು 30 ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ದಿನವಿಡೀ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಧೂಪದ್ರವ್ಯದ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿನ ದಹನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಅನಿಲಗಳು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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TAGGED:

AIR FRESHENERS
INDOOR POLLUTION
AIR FRESHENERS SIDE EFFECTS
ರೂಮ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್‌ಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ
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