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ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದಲೂ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಕರಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ವೈದ್ಯರು ಹೀಗಂತಾರೆ

ದೇಹದ ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದಲೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಸಲಹೆಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

BELLY FAT Healthy eating habits Regular exercise ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬು ಕರಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ
ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 12, 2026 at 7:56 PM IST

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ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ (Cortisol) ಹಾರ್ಮೋನ್ ಎಂಬುದು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ದೇಹವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡವು ಹಸಿವು, ನಿದ್ರೆಯ ಮಾದರಿಗಳು, ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ದೇಹವು ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಹಾಗೂ ಒಳಾಂಗಗಳ ಬೊಜ್ಜಿನ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಮೂಲ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳು ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಏನಿದು ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್? ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 'ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲವೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಒತ್ತಡದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡವು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

BELLY FAT Healthy eating habits Regular exercise ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬು ಕರಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ
ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್​ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೇ? ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡವು ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ, ತಿನ್ನುವ ಬಯಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಬ್ಬು ಇಲ್ಲವೇ ಸಕ್ಕರೆ ಅಧಿಕವಿರುವ ಆಹಾರಗಳ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ಮೂಡಬಹುದು. ಒತ್ತಡವು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ನಿದ್ರೆಯಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಅಂಶಗಳು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಏನಿದು ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಬೆಲ್ಲಿ? ಮೊದಲಿಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್​ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಂತರಿಕ ಅಂಗಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುವ ವಿಸರಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು 'ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಬೆಲ್ಲಿ' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ವಿಸರಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಒತ್ತಡವು ಅದರ ಶೇಖರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

BELLY FAT Healthy eating habits Regular exercise ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬು ಕರಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ
ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಮಟ್ಟದ ಚಿಹ್ನೆಗಳೇನು? ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.

  • ತಲೆನೋವು
  • ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬಿಗಿತ ಅಥವಾ ನೋವು
  • ಹಸಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು
  • ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ತೊಂದರೆ
  • ಪದೇ ಪದೇ ಆಯಾಸ
  • ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಥವಾ ಆತಂಕ
  • ಸಿಹಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಇರುವ ಆಹಾರಗಳ ಕಡೆಗೆ ಬಯಕೆ
  • ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ

ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇತರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಸಹ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

BELLY FAT Healthy eating habits Regular exercise ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬು ಕರಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ
ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಜೊತೆಗೆ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು, ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ನಡಿಗೆ, ವ್ಯಾಯಾಮ, ಧ್ಯಾನ, ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಹಾಗೂ ಯೋಗದಂತಹ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರೆಯು ಹಸಿವು, ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಬ್ಬು ಶೇಖರಣೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಕೇವಲ 'ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಬೆಲ್ಲಿ' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅನುವಂಶೀಯತೆ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆ, ನಿದ್ರೆ, ಒತ್ತಡ, ಕೆಲವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕೆಲವು ಔಷಧಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

ವೈದ್ಯರನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು? ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ವೇಗವಾಗಿ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಕೈ, ಕಾಲುಗಳು ತೆಳುವಾಗುತ್ತಾ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಶೇಖರಣೆಯಾಗುವುದು, ಸುಲಭವಾಗಿ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನೀಲಿಗಟ್ಟಿದ ಕಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದು, ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಗೆರೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕುಶಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ನಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಚಿಹ್ನೆ ಇರಬಹುದು. ಈ ತೊಂದರೆಯು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

BELLY FAT Healthy eating habits Regular exercise ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬು ಕರಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ
ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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BELLY FAT
HEALTHY EATING HABITS
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ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬು ಕರಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ
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