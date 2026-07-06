ಫಿಟ್ನೆಸ್ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿವಿಟಮಿನ್ ಮಾತ್ರೆ ಸೇವಿಸುತ್ತೀರಾ? ಈ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಯಕೃತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಹಾನಿ: ವೈದ್ಯರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಫಿಟ್ನೆಸ್ ನೆಪದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅತಿಯಾದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಹೈಪರ್ಕ್ಯಾಲ್ಸೆಮಿಯಾ, ವಾಕರಿಕೆ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಹಾನಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
Published : July 6, 2026 at 2:59 PM IST
ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವ ನಿಯಮಿತ ಆಹಾರದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕಬ್ಬಿಣ, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮಲ್ಟಿವಿಟಮಿನ್ಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪೂರಕ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಜವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವು ಜನರಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮಲ್ಟಿವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಿಜವಾದ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆ, ಕೆಲವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯರು ಈ ಮಲ್ಟಿವಿಟಮಿನ್ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿವಿಧ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ನೀವು ಮಲ್ಟಿವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? ಕೆಲವು ಜನರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸದೆ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ದೇಹದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಹಾಗೂ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಪೂರಕಗಳು ಔಷಧಗಳೊಂದಿಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಫೈಬರ್, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ಹಾಲು ಹಾಗೂ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬಾರದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ದೇಹದ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು? ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೋಷಕಾಂಶವು ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಹಾಗೂ ಖನಿಜಗಳ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಗೆ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಷಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ವಿವಿಧ ಮಾತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ರಕ್ತ ತೆಳುವಾಗಿಸುವ ಔಷಧಿಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಮೇಲೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ಖನಿಜಗಳು ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೇವನೆ ಅಪಾಯಗಳೇನು?: ಮೂಳೆಗಳು, ಹಲ್ಲುಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಉಬ್ಬುವುದು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಸ್ನಾಯು ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ವಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಅನಿಯಮಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಬ್ಬಿಣ, ಸತು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು: ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಜನರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮೂಳೆ ಬಲಕ್ಕೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಸಹಜವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮಟ್ಟ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಹಾನಿ, ಜೊತೆಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಹಾಗೂ ಗೊಂದಲದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡಬಹುದು.
ಅಧಿಕ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಮಾತ್ರೆಗಳು: ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಖನಿಜವಾಗಿದೆ. ಕೊರತೆಯು ರಕ್ತಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವೈದ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಬ್ಬಿಣವು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಬ್ಬಿಣವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಮಲದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದರೆ ಹೃದಯ, ಯಕೃತ್ತು ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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