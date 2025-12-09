ನಿಮಗೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ತಲೆಹೊಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ಇದಕ್ಕೆ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಲು ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಅಗತ್ಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ.
Published : December 9, 2025 at 7:55 PM IST
ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನೆತ್ತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ತೀವ್ರವಾದ ತುರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಎಂಬ ಬಿಳಿ, ಫ್ಲೇಕಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ತಲೆಹೊಟ್ಟು ತೊಡೆದುಹಾಕುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಕೆಲ ಜನರು ವಿವಿಧ ಶಾಂಪೂಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಡಿಷನರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ.
ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹಾಗೂ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಪೂರಕವಾದಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಬಹುದು. ತಲೆಹೊಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಖ್ಯಾತ ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞೆ ಡಾ. ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿ ಅವರು ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಿಂಬೆ ರಸ ಬಳಸಿ: ನಿಂಬೆ ರಸವು ತುಂಬಾ ಆಮ್ಲೀಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೋಂಕು ಇಲ್ಲವೇ ಶಿಲೀಂಧ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ರಸವು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನೆತ್ತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೈಲಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಅಧಿಕವಾದಾಗ, ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಂಬೆ ರಸವು ಈ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಶಾಂಪೂ ಹಚ್ಚಿದ ಬಳಿಕ, ಈ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೆತ್ತಿಯಿಂದ ಶಿಲೀಂಧ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ಬಳಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತುರಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಅಲೋವೆರಾ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಬೆಸ್ಟ್: ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲೋವೆರಾ ಆ್ಯಂಟಿಮೈಕ್ರೊಬಿಯಲ್ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ನೆತ್ತಿಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಯಾವುದೇ ಶಿಲೀಂಧ್ರವಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಶಿಲೀಂಧ್ರವು ತಲೆಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಶಿಲೀಂಧ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ನಂತರ, ತಲೆಹೊಟ್ಟು ತನ್ನದೇ ಆದ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ. ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ನ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಪರಿಣಾಮವು ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ಬಳಕೆಯು ತಲೆಹೊಟ್ಟು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಲ್ಲದೆ, ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ: ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತಲೆಹೊಟ್ಟು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸತ್ತ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಹಾಗೂ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಸರಳ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಬಳಿಕ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ಅನ್ವಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ.
ನಿಮಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಇದ್ದರೆ ಈ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಲಹೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಹೊಟ್ಟುಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್: ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಶಿಲೀಂಧ್ರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಹಾಗೂ ನೀರನ್ನು ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ಇದರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಅತಿಯಾದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಮೆಂತ್ಯೆ ಪೇಸ್ಟ್: ಮೆಂತ್ಯ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೆಂತ್ಯೆವು ಪ್ರೋಟೀನ್, ನಿಕೋಟಿನಿಕ್ ಆಮ್ಲದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ನೆತ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ, ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.