ಕೂದಲು ಉದುರುವ ತೊಂದರೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಬ್ಲಡ್​ ಟೆಸ್ಟ್​ಗಳು ಬೆಸ್ಟ್

ಹಲವು ಜನರು ಕೂದಲುದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಚಿಂತೆಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಈ ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

By ETV Bharat Health Team

Published : December 16, 2025 at 8:59 PM IST

4 Min Read
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತಲೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಹಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ, ಒತ್ತಡ, ಮಾಲಿನ್ಯ, ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ, ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆಗಳಲ್ಲವೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.

ಜನರು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ವಿವಿಧ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರಗಳು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ, ಆಂತರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳೂ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಡಾ.ಶ್ರದ್ಧೆ ಕಟಿಯಾರ್ (ಎಂಬಿಬಿಎಸ್​, ಎಂಡಿ) ಅವರು ಕೂದಲುದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಯಾವೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡಾ.ಶ್ರದ್ಧೆ ಕಟಿಯಾರ್ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮೊದಲಿಗೆ ರಕ್ತದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12 ಟೆಸ್ಟ್: ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12 ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಗೋಚರ ಭಾಗ-ಶಾಫ್ಟ್-ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ನ ನಾರಿನ ರೂಪವಾದ ಕೆರಾಟಿನ್​ನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕೂದಲು ಕೋಶಕದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಪ್ರತಿ ಕೂದಲಿನ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೂದಲು ಕೋಶಕದ ಜೀವಂತ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ತಲುಪಿಸಲು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕವಿಲ್ಲದೇ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12 ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ3: ನಂಬಿ ಇಲ್ಲವೇ ಬಿಡಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಬಿ12 ಅಥವಾ ಸಿನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶವಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೆರಾಟಿನೊಸೈಟ್‌ಗಳು ಎಂಬ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಯಾಪಚಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮದ ದುರಸ್ತಿ, ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆರಾಟಿನೊಸೈಟ್‌ಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಕೆರಾಟಿನೊಸೈಟ್‌ಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಕೆರಾಟಿನೊಸೈಟ್‌ಗಳು ಎಂಬ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕೆರಾಟಿನೊಸೈಟ್ ಕೋಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಪದರದ ಮೇಲೆಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವಿಸ್ತೃತ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್: ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳಲ್ಲಿನ (T3, T4) ಅಸಮತೋಲನವು, ಅದು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ (ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್) ಇಲ್ಲವೇ ಅತಿಯಾದ (ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್) ಥೈರಾಯ್ಡ್‌ನಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಇದು ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ, ಕೂದಲು ತೆಳುವಾಗುವುದು, ಶುಷ್ಕತೆ ಮತ್ತು ಬಿರುಕುತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಇದು ಕೂದಲು ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸೀರಮ್ ಕಬ್ಬಿಣ, ಫೆರಿಟಿನ್: ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವು ಪೋಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಕೂದಲನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ದಪ್ಪವಾಗಿಡುವಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೋಶಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನಾಂಶವಿರುಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಷ್‌ನಲ್ಲಿ ದಿಂಬಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೂದಲನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೊದಲ ಚಿಹ್ನೆಯೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ದಟ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಜೀವವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೆತ್ತಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ (ಟೆಲೊಜೆನ್ ಎಫ್ಲುವಿಯಂ) ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಬದಲಿಗೆ ಮಾದರಿಯ ಬೋಳು ಇಲ್ಲವೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಗಲವಾಗುವ ಭಾಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಚಣಿಗೆ ಅಥವಾ ತೊಳೆಯುವಾಗ ಕೂದಲು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಉದುರಬಹುದು. ಕೂದಲು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಉದುರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಭಾರೀ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೂದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಡಿಎಚ್​ಇಎ-ಎಸ್​: ಡಿಹೈಡ್ರೊಪಿಯಾಂಡ್ರೊಸ್ಟೆರೋನ್ (DHEA) ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ದೇಹವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪುರುಷ, ಸ್ತ್ರೀ ಲೈಂಗಿಕ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳಾದ ಆ್ಯಂಡ್ರೋಜೆನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಈಸ್ಟ್ರೋಜೆನ್‌ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಜೀವರಾಸಾಯನಿಕ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. DHEA ಮಟ್ಟಗಳು ಹದಿಹರೆಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಡಿಎಚ್​ಟಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಳಿತಗಳು ಸಹ ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಬಹುದು, ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ರೊಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಲೋಪೆಸಿಯಾಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

