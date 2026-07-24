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ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಸಾರ, ಕಾಮಾಲೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತಿವೆಯೇ? ಯಾವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು, ಏನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು?

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಕಾಲೋಚಿತ ರೋಗಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು, ಏನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images, ETV Bharat)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 24, 2026 at 7:04 PM IST

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ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಕಾಲೋಚಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.

ಕರಿದ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದಕ್ಷತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇದು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಆಹಾರಗಳು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಹಾಗೂ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಒಳಿತು. ಕತ್ತರಿಸಿಟ್ಟ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಹುರಿದ ವಸ್ತುಗಳು, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಿದ್ಧ ಬೀದಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಗೇಟ್ (researchgate) ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

UNSAFE FOODS MONSOON RAINY SEASON FOOD LIST MONSOON UNHEALTHY FOODS MONSOON FOODS TO AVOID
ಕುರುಕಲು ತಿಂಡಿಗಳು (Getty Images)

ಈ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿಬೇಕು: ಪಾನಿ ಪುರಿಯಂತಹ ಬೀದಿ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅತಿಸಾರ ಹಾಗೂ ಕಾಮಾಲೆಯಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹೊರಗಿನ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು.

ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ: ಕೆಲವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ರೂಢಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೂ ಸಹ ಮೊದಲೇ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಮಟ್ಟಗಳು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸೇವಿಸುವ ಮೊದಲು ಇವುಗಳನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

UNSAFE FOODS MONSOON RAINY SEASON FOOD LIST MONSOON UNHEALTHY FOODS MONSOON FOODS TO AVOID
ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು (Getty Images)

ಮಾಂಸಾಹಾರದಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ: ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಿಧಾನವಾಗುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೀನು ಹಾಗೂ ಸೀಗಡಿಗಳಂತಹ ಸಮುದ್ರಾಹಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಜಠರಗರುಳಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್​ ಮೆಡಿಷನ್ (National Library of Medicine) ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಏನು ಸೇವಿಸಬೇಕು?: ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಚೆರ್ರಿಗಳು, ದಾಳಿಂಬೆ, ನೇರಳೆ, ಪ್ಲಮ್ ಮತ್ತು ಸೇಬುಗಳಂತಹ ಕಾಲೋಚಿತ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸಾಕಷ್ಟು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡುವ ಬದಲು ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಸೇವಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಬೇಕಾಗತ್ತದೆ. ಸೇಬುಗಳು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಮೂಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಕಾರ್ಯದಂತಹ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಷಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಷನ್ (National Library of Medicine) ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

UNSAFE FOODS MONSOON RAINY SEASON FOOD LIST MONSOON UNHEALTHY FOODS MONSOON FOODS TO AVOID
ಹಣ್ಣುಗಳು (Getty Images)

ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಜೀರ್ಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪೂರ್ಣ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವ ಮೊದಲು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು, ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ಕೈಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯುವುದು ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

UNSAFE FOODS MONSOON RAINY SEASON FOOD LIST MONSOON UNHEALTHY FOODS MONSOON FOODS TO AVOID
ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು (Getty Images)

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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UNSAFE FOODS
RAINY SEASON FOOD LIST
MONSOON UNHEALTHY FOODS
FOODS TO AVOID
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