ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆಯೇ? ಫ್ಯಾಟಿ ಲೀವರ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವು: ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯ

ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬುವುದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ನೋವು ಇಲ್ಲವೇ ವಾಕರಿಕೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇವೆಲ್ಲಾ ಫ್ಯಾಟಿ ಲೀವರ್​ ಕಾಯಿಲೆ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಫ್ಯಾಟಿ ಲೀವರ್​ ಕಾಯಿಲೆ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
Published : January 19, 2026 at 6:14 PM IST

ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬುವುದು, ವಾಕರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದು ಆಹಾರದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಳವಾಗಿ ತೀವ್ರವಾದ ನೋವು ಇಲ್ಲವೇ ಗಂಭೀರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆಯೊಂದಿಗೆ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಯು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯ ಸೌರಭ್ ಸೇಥಿ ಅವರು, ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಐದು ಲಕ್ಷಣಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರೂ ಉಬ್ಬುವುದು, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಭಾವನೆ: ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಯಕೃತ್ತು ಹಿಗ್ಗುವುದರಿಂದ ಇದು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಯಕೃತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಊದಿಕೊಂಡಾಗ, ಅದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತದೆ.

ಈ ಒತ್ತಡವು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರ ಅಥವಾ ಬಿಗಿತದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಈ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಂಭೀರ ಅಥವಾ ಆತಂಕಕಾರಿಯಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಜೀರ್ಣಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಲಘುವಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಫ್ಯಾಟಿ ಲೀವರ್​ ಕಾಯಿಲೆ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು: ಹೊಟ್ಟೆಯ ನೋವಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳ ಕೆಳಗೆ, ಮೇಲಿನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯ ನೋವು ಅಥವಾ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಸ್ನಾಯುವಿನ ಒತ್ತಡದಂತೆ ಭಾಸವಾಗಬಹುದು. ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತ ನಂತರ ಇದು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಸೌಮ್ಯ, ನಿರಂತರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನರು ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಹಿಸಿದರೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ರೋಗನಿರ್ಣಯ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬುವುದು: ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರ ತಿಂದ ನಂತರವೂ ನಿರಂತರ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬುವುದು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್​ನ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್​ ಕಾಯಿಲೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೂ ಸಹ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾದ ಅಥವಾ ಭಾರ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವು ಕೊಬ್ಬು, ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಹದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಇತರ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವಿಕೆಯ ಭಾವನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಬ್ಬುವುದು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾದಾಗ ಆ್ಯಂಟಾಸಿಡ್ಸ್ ಮೀರಿದ ಇತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಫ್ಯಾಟಿ ಲೀವರ್​ ಕಾಯಿಲೆ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ವಾಂತಿ ಇಲ್ಲವೇ ವಾಕರಿಕೆ: ಸೌಮ್ಯ ವಾಕರಿಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ಊಟ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಮ್ಲೀಯತೆ, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್​ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕರಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೌಮ್ಯ, ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಹಲವು ಜನರು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಕೃತ್ತು ವಿಷವನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊಬ್ಬು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದಾಗ ದೇಹವು ಸೌಮ್ಯ ವಾಕರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬಹುದು. ಈ ಲಕ್ಷಣವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ತೀವ್ರ ಆಯಾಸ: ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ನೋವು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಆಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ಯಕೃತ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಯಿಸುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಈ ಆಯಾಸ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದಾಗಲೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿರಂತರ ಆಯಾಸವು ಉಬ್ಬುವುದು, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಭಾವನೆ ಅಥವಾ ವಾಕರಿಕೆ ಇತರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಫ್ಯಾಟಿ ಲೀವರ್​ ಕಾಯಿಲೆ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸುವುದು ಏಕೆ? ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ನೋವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಕರು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಒತ್ತಡದ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಸ್ವ-ಔಷಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ನಿಯಮಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗಳ ಕೊರತೆಯು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಳ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ್ಯಂಟಾಸಿಡ್ಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗದ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

TAGGED:

COMMON SYMPTOMS FATTY LIVER
FATTY LIVER SYMPTOMS CAUSES
FATTY LIVER
ಫ್ಯಾಟಿ ಲೀವರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳು
FATTY LIVER SYMPTOMS AND CAUSES

