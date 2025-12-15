ETV Bharat / health

ಮುಂಬರುವ 2026ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ಲಾನ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?: ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವುದೇನು?

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ವೇಟ್​ ಲಾಸ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಟಿಪ್ಸ್ ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ
ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಬೊಜ್ಜಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪಾದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆ, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ, ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಆನುವಂಶಿಕ ಕಾರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದಲ್ಲದೇ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳಿವೆ. ಆ ತಪ್ಪುಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಜ್ಞರ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಟಿಪ್ಸ್:

ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಊಟ ಬಿಡಬೇಡಿ: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಊಟ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಊಟ ಬಿಡುವುದು ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಊಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬಾರದು. ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಾಗೂ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲವೇ ಜನಪ್ರಿಯ ಡಯಟ್​ ಪ್ಲಾನ್​ ತಪ್ಪಿಸಿ: ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದ್ರವಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಬಹುತೇಕ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಡಯಟ್​ ಪ್ಲಾನ್​ಗಳು ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವು ಅಪಾಯಕಾರಿಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು.

ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಮತೋಲಿತ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಮಾರಕವೂ ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಈ ಆಹಾರದ ಬದಲು, ಪ್ರತಿದಿನ ವಿವಿಧ ತರಕಾರಿಗಳು, ಎಲೆಗಳ ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಹಾಗೂ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.

ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಹೆಚ್ಚು ನಟ್ಸ್, ಡ್ರೈಪ್ರೂಟ್ಸ್ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ನಟ್ಸ್, ಆವಕಾಡೊಗಳು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ಸಲಹೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಬದಲು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು 2018ರ 'ಅಧಿಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ: ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಿಮರ್ಶೆ' ಎಂಬ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿವ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಸಂಶೋಧನೆ ವರದಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)

ಈ ತಪ್ಪಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿರುವಂತೆ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ:

  • ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
  • ನೀವು ಏನು ತಿನ್ನಬಹುದು ಹಾಗೂ ಏನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು
  • ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು
  • ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಆಹಾರಗಳ ಬದಲಿಗೆ ದ್ರವಾಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು
  • ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು
  • ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು
  • ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು
  • ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನದಿರುವುದು
  • ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು
  • ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು
  • ವಾರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರದಿಂದ ವಿರಾಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

