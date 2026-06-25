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ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆ Vs ಮೈಗ್ರೇನ್: ಇವರೆಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

ಬಹುತೇಕರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ.

signs of migraine migraine Vs brain tumor How to detect migraine brain tumor ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆ Vs ಮೈಗ್ರೇನ್
ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆ Vs ಮೈಗ್ರೇನ್: ಇವರೆಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 25, 2026 at 1:27 PM IST

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ಗೆಡ್ಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಲೆನೋವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುವ ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತಲೆನೋವು ಮೈಗ್ರೇನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೋಲಬಹುದು, ತಲೆಯ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ನೋವು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಗೆಡ್ಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಲೆನೋವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುವ ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ನೋವಿನ ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಮೆದುಳನ್ನು ಇಡೀ ದೇಹದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೈ,ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಚಲಿಸುವುದು, ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಭಯ ಅಥವಾ ಸಂತೋಷದಂತಹ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು... ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮದುಳಿನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಮೆದುಳಿನೊಳಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಇಡೀ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬೀರಬಹುದಾದ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಿರಿಯ ಜನರು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

signs of migraine migraine Vs brain tumor How to detect migraine brain tumor ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆ Vs ಮೈಗ್ರೇನ್
ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆ Vs ಮೈಗ್ರೇನ್: ಇವರೆಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಪುನರಾವರ್ತಿತ ತಲೆನೋವು ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ತಲೆನೋವು ಇತರ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಲೆನೋವು ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನವು ಒತ್ತಡ, ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ನೋವು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ತಲೆನೋವಿನ ಮಾದರಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬದಲಾದರೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಮಯೋಚಿತ ಜಾಗರೂಕತೆಯು ಈ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆಗಳ ಅನೇಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೈಗ್ರೇನ್‌ನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಲೆನೋವು ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಮೈಗ್ರೇನ್‌ನಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದು?

signs of migraine migraine Vs brain tumor How to detect migraine brain tumor ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆ Vs ಮೈಗ್ರೇನ್
ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆ Vs ಮೈಗ್ರೇನ್: ಇವರೆಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಲೆನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?: ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ತಲೆನೋವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇವು ಆಯಾಸ, ಒತ್ತಡ, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ, ನೋವು ನಿವಾರಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ, ನಾವು ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ತಲೆನೋವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮರುಕಳಿಸಿದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ವಾಂತಿ, ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ದೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ, ಇದನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

signs of migraine migraine Vs brain tumor How to detect migraine brain tumor ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆ Vs ಮೈಗ್ರೇನ್
ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆ Vs ಮೈಗ್ರೇನ್: ಇವರೆಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೃದ್ಧರವರೆಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ನಿರಂತರ ತಲೆನೋವು, ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗುವಿಕೆಗಳು, ನಡವಳಿಕೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾತನಾಡಲು ತೊಂದರೆ ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮೈಗ್ರೇನ್‌ನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆಯೇ?: ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೈಗ್ರೇನ್‌ನ ಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ತಲೆನೋವು. ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳೆದಂತೆ, ಇಂಟ್ರಾಕ್ರೇನಿಯಲ್ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು, ಇದು ತಲೆನೋವು, ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಂತಹ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮೈಗ್ರೇನ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

signs of migraine migraine Vs brain tumor How to detect migraine brain tumor ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆ Vs ಮೈಗ್ರೇನ್
ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆ Vs ಮೈಗ್ರೇನ್: ಇವರೆಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆ ಹಾಗೂ ಮೈಗ್ರೇನ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?: ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೈಗ್ರೇನ್‌ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಮೈಗ್ರೇನ್ ನೋವು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಔಷಧಿ ಅಥವಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಒತ್ತಡ, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳಿಂದ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು.

ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ನೀವು ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ ನೋವು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆಗಳ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗುವಿಕೆಗಳು, ಮಾತು ಇಲ್ಲವೇ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗಂಭೀರ ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

signs of migraine migraine Vs brain tumor How to detect migraine brain tumor ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆ Vs ಮೈಗ್ರೇನ್
ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆ Vs ಮೈಗ್ರೇನ್: ಇವರೆಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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TAGGED:

SIGNS OF MIGRAINE
MIGRAINE VS BRAIN TUMOR
HOW TO DETECT MIGRAINE BRAIN TUMOR
ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆ VS ಮೈಗ್ರೇನ್
SIGNS OF BRAIN TUMOR

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