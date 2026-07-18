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ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ರಿಂಗಿಂಗ್​ ಆಗುವ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ? ಇದು ಹೈಬಿಪಿಯ ಲಕ್ಷಣವೇ? ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?

ನೀವು ನಿರಂತರ ರಿಂಗ್​ ಆಗುವುದು ಅಥವಾ ಝೇಂಕರಿಸುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರಾ? ಇದು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹಾಗೂ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

POOR CIRCULATION TINNITUS PULSATILE TINNITUS CAUSES RINGING IN EARS CAUSES ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ರಿಂಗಿಂಗ್ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ
ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ರಿಂಗಿಂಗ್​ ಆಗುವ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 18, 2026 at 8:00 AM IST

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ಶಬ್ದದ ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ಮೂಲವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಒಬ್ಬರು ಘರ್ಜನೆ, ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಂಗ್, ಹಿಸ್ಸಿಂಗ್, ಪಿಸುಗುಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಇದು ಟಿನ್ನಿಟಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಡಚಣೆಯ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿವೆ, ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿದೆ. ಟಿನ್ನಿಟಸ್ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಟಿನ್ನಿಟಸ್ ಹಾಗೂ ಹೈಬಿಪಿ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ: ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ರಿಂಗಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಟಿನ್ನಿಟಸ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಒತ್ತಡವು ಕಿವಿಗಳ ಬಳಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೂಲಕ ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಈ ನಾಳಗಳ ಮೂಲಕ ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಿಡಿಯುವ ಅಥವಾ ರಿಂಗಿಂಗ್ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು 'ಪಲ್ಸಟೈಲ್ ಟಿನ್ನಿಟಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಶ್ಯಬ್ದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಲಗಿರುವಾಗ ಈ ಶಬ್ದವು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಒಳಗಿನ ಕಿವಿಗೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಟಿನ್ನಿಟಸ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಶಬ್ದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೆ?: ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಳಗಿನ ಕಿವಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಮೃದ್ಧ ರಕ್ತದ ಪೂರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ರಿಂಗಿಂಗ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಪಧಮನಿಕಾಠಿಣ್ಯದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ನಾಳಗಳನ್ನು ಕಿರಿದಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಕಿವಿಯ ಬಳಿ ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಇದು ಪಲ್ಸಟೈಲ್ ಟಿನ್ನಿಟಸ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ತಲೆ ಹಾಗೂ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ಜನ್ಮಜಾತ ನಾಳೀಯ ರಚನಾತ್ಮಕ ದೋಷಗಳು (ನಾಳೀಯ ವಿರೂಪಗಳು), ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ರಕ್ತನಾಳದ ಗೋಡೆಗಳು (ಅನ್ಯೂರಿಸಮ್‌ಗಳು) ಸಹ ಶ್ರವಣದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಆಮ್ಲಜನಕ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ರಕ್ತಹೀನತೆ, ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ಅಪಧಮನಿ ಕಾಯಿಲೆಯಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು.

ಟಿನ್ನಿಟಸ್ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಯೇ?: ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ರಿಂಗಿಂಗ್ ಶಬ್ದವು ಹೃದಯ ಬಡಿತದೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಆಗುವ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮಿಡಿಯುವ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಪಲ್ಸಟೈಲ್ ಟಿನ್ನಿಟಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಶಬ್ದವು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಶಬ್ದವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಲಗಿರುವಾಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿದಾಗ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಪರಿಶ್ರಮದ ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿವು:

  1. ಎರಡೂ ಕಿವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ
  2. ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ
  3. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ
  4. ಎದೆ ನೋವು
  5. ಅನಿಯಮಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತ
  6. ಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿನ ಶಬ್ದವು ನಾಡಿಮಿಡಿತದೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ ಅಥವಾ ವೇಗವಾಗಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡರೆ ಅದು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಅಪಧಮನಿಕಾಠಿಣ್ಯ (ಅಪಧಮನಿಗಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದು) ಅಥವಾ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಂತಹ ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಅಥವಾ ರಕ್ತಪರಿಚಲನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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TAGGED:

POOR CIRCULATION TINNITUS
PULSATILE TINNITUS CAUSES
RINGING IN EARS CAUSES
ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ರಿಂಗಿಂಗ್ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ
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