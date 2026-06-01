ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿದರೂ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಒಲಿಗುರಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆಯಿರಬಹುದು; ಈ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?

ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಕುಡಿದರೂ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸದಿದ್ದರೆ ಒಲಿಗುರಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆ ಲಕ್ಷಣವಿರಹುದು. ಒಲಿಗುರಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳವರೆಗೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

MAIN SYMPTOMS OF OLIGURIA OLIGURIA SYMPTOMS AND CAUSES oliguria disease ಒಲಿಗುರಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಒಲಿಗುರಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
Published : June 1, 2026 at 6:17 PM IST

ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಾದ ದೈಹಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಹವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು, ಲವಣಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1.5 ರಿಂದ 2 ಲೀಟರ್ ಮೂತ್ರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೂತ್ರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದು ಆಂತರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.

ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಅನೇಕ ಜನರು ಕಡಿಮೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯದೇ ಇರುವುದು ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಕಡಿಮೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಒಲಿಗುರಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಒಲಿಗುರಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರಣಗಳು, ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಏನಿದು ಒಲಿಗುರಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆ? ಕ್ಲೀವ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಒಲಿಗುರಿಯಾ' ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುವ ಮೂತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಾರಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರದ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ದಿನಕ್ಕೆ 400 ಮಿಲಿಲೀಟರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣ, ಅತಿಯಾದ ಬೆವರುವುದು ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ದ್ರವ ಸೇವನೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಮೂತ್ರದ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನವಿಡೀ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮೂತ್ರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು (ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿದ ನಂತರವೂ) ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಅಥವಾ ಮೂತ್ರನಾಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಂಭೀರ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಒಲಿಗುರಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?

  • ಕಡಿಮೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ : ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಥವಾ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೂ, ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಮೂತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವರು ಕಡಿಮೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
  • ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಮೂತ್ರ, ಅತಿಯಾದ ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಒಣ ಬಾಯಿ, ಆಯಾಸ, ಕಾಲುಗಳು ಅಥವಾ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಊತ, ವಾಕರಿಕೆ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
  • ತೀವ್ರ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಸ್ಥಿತಿ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲವೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸಮರ್ಥತೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.
ಒಲಿಗುರಿಯಾ ರೋಗದ ಕಾರಣಗಳೇನು?

  1. ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ: ಜ್ವರ, ಅತಿಸಾರ, ವಾಂತಿ ಇಲ್ಲವೇ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದೇಹದ ದ್ರವಗಳ ಸವಕಳಿಯೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣ.
  2. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ತೀವ್ರವಾದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಗಾಯ (ಹಠಾತ್ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಹಾನಿ), ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕುಗಳು (UTIs) ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ (CKD) ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
  3. ಅಡಚಣೆ: ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಇದು ಮೂತ್ರದ ಹರಿವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
  4. ಔಷಧದ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು: ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.

ಒಲಿಗುರಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆಯೇ?

  • ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸರಳ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ದ್ರವಗಳನ್ನು (ನೀರಿನಂತಹ) ಮರುಪೂರಣಗೊಳಿಸುವುದು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೋಂಕು ಇದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು.
  • ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾದರೆ, ಸಣ್ಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಧಾನಗಳು ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು.
  • ಸರಿಯಾದ ಜಲಸಂಚಯನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ವೈದ್ಯರನ್ನು ಯಾವಾಗ ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ? ತೀವ್ರ ಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ನೀವು ತಕ್ಷಣವೇ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

  1. ಹೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನೋವು
  2. ದೇಹ, ಮುಖ ಇಲ್ಲವೇ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಊತ
  3. ಅಧಿಕ ಜ್ವರ, ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ
  4. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ
  5. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ (ಬಿಪಿ) ಹಾಗೂ ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಹಾನಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಇವರಡನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಬೇಕು.

ಒಲಿಗುರಿಯಾ, ಅನುರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಯುರಿಯಾ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? ಈ ಪದಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ಒಲಿಗುರಿಯಾ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅನುರಿಯಾ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪಾಲಿಯುರಿಯಾ ಮೂತ್ರದ ಅತಿಯಾದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೂತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವವರು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಮೂತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣ, ಯಾವುದೇ ಘಟಕಗಳ (ರಕ್ತ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ನಂತಹ) ಉಪಸ್ಥಿತಿ, ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೂತ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವವರು ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

