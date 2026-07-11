ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?: ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಸಂಜೆ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಮೊದಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
Published : July 11, 2026 at 8:40 AM IST
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇತರರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅನಗತ್ಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾದರೂ, ಅದನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಗೀಳಿನಿಂದ ಅಳೆಯುವವರು ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ದೇಹದ ಆಕಾರ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ವಿವಿಧ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಇತರರು YouTube, Facebook ಹಾಗೂ Instagram ನಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಬಯಕೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಅರಿವು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿಯು ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳಾಗಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತಿನ್ನುವುದರ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಆತಂಕವು ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆಡ್ಲೈನ್ಪ್ಲಸ್ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ಹೃದಯ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕ: ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿರುವ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಮೇಲಿನ ಗೀಳಿನ ಗಮನವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಅದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಹಾರಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಒಂದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸೇವಿಸುವುದು, ತಿನ್ನುವಾಗ ಆತಂಕ ಅಥವಾ ಅಪರಾಧ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು, ಬಲವಂತದ ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ತ್ಯಜಿಸುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಕಠಿಣ ಆಹಾರ ನಿಯಮಗಳ ಗೀಳು ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅತಿಯಾದ ತೂಕ ನಷ್ಟವು ಹೊಸ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತಪ್ಪಿಸುವ, ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ: ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಯೊ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗಮನಿಸುವಂತೆ ಇದು ಪೀಡಿತರಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಏನಿದು ಅನೋರೆಕ್ಸಿಯಾ ನರ್ವೋಸಾ?: ಅನೋರೆಕ್ಸಿಯಾ ನರ್ವೋಸಾ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಭಯ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಚಿತ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಕಾಳಜಿಯಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನಲು ಇಲ್ಲವೇ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದು ತೀವ್ರ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದು ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಸಹ್ಯತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸೈನ್ಸ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಆಹಾರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ವಾಂತಿ ಮಾಡುವುದು, ಇತರ ತಿನ್ನುವ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು 50 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ತೆಳ್ಳಗಿನ ದೇಹವನ್ನು ಬಯಸುವ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ.
ಈ ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ: ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಲ್ಲವೇ ಕೆಟ್ಟದು ಎಂದು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡುವುದು, ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದು. ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿದ ಆತಂಕ, ಅಪರಾಧಿ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲವೇ ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು. ಆಹಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಭಯದಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೂಟಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ಊಟ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು. ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದು, ಯೋಜಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದು. ಸ್ವಯಂ ಹೇರಿಕೊಂಡ, ಅತಿಯಾದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗುವುದು, ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು. ಇವು ತಿನ್ನುವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಅಂತಹ ಮಾದರಿಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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