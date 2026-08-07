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8 ತಾಸು ನಿದ್ರಿಸಿದರೂ ದಿನವಿಡೀ ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಾ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದ 7 ವಿಷಯಗಳು

ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಔಷಧಿಗಳು ಕೂಡ ಹಗಲಿನ ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

TIRED ALL DAY REASON SLEEP APNEA feeling sleepy all day ದಿನವಿಡೀ ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ
ದಿನವಿಡೀ ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 7, 2026 at 6:12 PM IST

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ರಾತ್ರಿ 7ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದ ನಂತರವೂ ನೀವು ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ದಣಿದ, ತಲೆ ಭಾರ ಹಾಗೂ ಹಗಲಿನಲ್ಲೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಲಗಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ?. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನನ್ನ ದೇಹವು ಏಕೆ ಆಲಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನೇಕರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು. ನಿದ್ರೆ ದೇಹವನ್ನು ಪುನರ್ಯೌವನಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

8 ಗಂಟೆಗಳ ನಿದ್ರೆಯ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಆಯಾಸ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಪಡೆದ ನಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪುನರ್ಯೌವನಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ. ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಪಡೆದರೂ ದಿನವಿಡೀ ನಮಗೆ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಹಾಗೂ ಆಯಾಸ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ: ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಮದ್ಯಪಾನವು ನಿಮಗೆ ಬೇಗನೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆಳವಾದ ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನೀವು ಪೂರ್ಣ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದರೂ ನೀವು ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆಯಾಸವು ದಿನವಿಡೀ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರ ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ನರಮಂಡಲವು ದಣಿದು, ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆಯ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

TIRED ALL DAY REASON SLEEP APNEA feeling sleepy all day ದಿನವಿಡೀ ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಜೀವನಶೈಲಿ: ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಪರಿಸರ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು ಅಥವಾ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುವುದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಅವಧಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಸೇರಿದರೂ ದೇಹವು ಸರಿಯಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ದೂರದರ್ಶನ ನೋಡುವುದು ಅಥವಾ ತಡರಾತ್ರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಸುವುದು, ತಡವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಮುಂತಾದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ದೇಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಂತರಿಕ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಕೆಲಸಗಾರರು ತಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿದ್ರೆಯ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಹಗಲಿನ ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಆಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸೋಂಕುಗಳು: ಜ್ವರ, ಶೀತ ಅಥವಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವಾಗ ದೇಹವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ರೋಗಕಾರಕಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಾಗ, ಅದು ಮೆದುಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ದೇಹಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರಿಸಿದರೂ ಆಯಾಸವು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ದೇಹವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

ನಿದ್ರೆ ಸಾಲ: ಭಾರೀ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ, ತಡರಾತ್ರಿಯ ಅಧ್ಯಯನ, ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಸಾಲ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವಾರದ ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯ ನಂತರ ನೀವು ಎಂಟು ಅಥವಾ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಳೆದುಹೋದ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಆಯಾಸವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ದೇಹವು ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಮಲಗಿದ ನಂತರವೂ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.

TIRED ALL DAY REASON SLEEP APNEA feeling sleepy all day ದಿನವಿಡೀ ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಔಷಧಗಳ ಪರಿಣಾಮ: ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಔಷಧಿಗಳು ಹಗಲಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಲರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆ್ಯಂಟಿಹಿಸ್ಟಮೈನ್‌ಗಳು ಮೆದುಳಿನ ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಡ, ನೋವು ನಿವಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಔಷಧಿಗಳು ದೇಹವನ್ನು ದಿನವಿಡೀ ಆಲಸ್ಯ ಅಥವಾ ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿದ ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಅದು ಆ ಔಷಧದ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮವಾಗಿರಬಹುದು.

ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಪಡೆದರೂ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ದಣಿದ ಭಾವನೆ ಕೆಲವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು:

ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯು ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿರಂತರ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ರಕ್ತಹೀನತೆ: ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯು ದಿನವಿಡೀ ನಿರಂತರ ಆಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಒತ್ತಡ: ನೀವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಯು ದೇಹವು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆಳವಾದ, ಪುನಶ್ಚೈತನ್ಯಕಾರಿ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಆಲಸ್ಯದ ಭಾವನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ: ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದರೂ ಸಹ, ಅವರ ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ: ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಈ ರೀತಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ನಂತರವೂ, ಒಬ್ಬರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ದಣಿದ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.

ಹೈಪರ್ಸೋಮ್ನಿಯಾ: ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದರೂ, ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ನಾರ್ಕೊಲೆಪ್ಸಿ: ಹಗಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಿದ್ರಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿ.

ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಲೆಗ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್: ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ. ಇದು ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಹಗಲಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

TIRED ALL DAY REASON SLEEP APNEA feeling sleepy all day ದಿನವಿಡೀ ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​​ಸೈಟ್​ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ):

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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ದಿನವಿಡೀ ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ
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