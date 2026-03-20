ನಾಲಿಗೆ ಒಣಗುವಿಕೆ, ದಣಿವು, ಅತಿಯಾದ ಸುಸ್ತೇ? ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವು, ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು, ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : March 20, 2026 at 5:19 PM IST
ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಹಾಗೂ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವಲ್ಲಿ ನೀರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ವಿಫಲರಾಗುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲವೇ ಬೆವರು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಮೂಲಕ ದ್ರವಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಕಳೆದುಹೋಗುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೇಯೊ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಹವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಿದಾಗ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ದ್ರವಗಳ ನಿವ್ವಳ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೇಹವು ತನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾರೀರಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಗೂ ಇತರ ದ್ರವಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ದೇಹದ ದ್ರವಗಳ ಸವಕಳಿಯಿಂದ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರು ಕೂಡ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು, ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಳ್ಳಲು ಅತಿಸಾರ ಮತ್ತು ವಾಂತಿ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹದು. ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅತಿಯಾದ ಶಾಖದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಬೆವರುವಿಕೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲವೇ ಜ್ವರ, ಅತಿಸಾರ ಅಥವಾ ವಾಂತಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು.
ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನ ವರದಿ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇವಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ದೇಹವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?: ಮೇಯೊ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಹವು ಸರಿಯಾದ ಜಲಸಂಚಯನದ ಕೊರತೆಯಿರುವಾಗ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಬಾಯಾರಿಕೆಯ ಸಂವೇದನೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀರು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದ್ರವ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇವಿಸದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ತೀವ್ರ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?: ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ.78ರಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ನೀರು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇವನೆಯು ಸರಿಯಾದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಲಾಲಾರಸದ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ನೀರು ದೇಹದೊಳಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೆದುಳು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು, ನರಪ್ರೇಕ್ಷಕಗಳನ್ನು ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ನೀರು ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೂ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆದುಳು, ಬೆನ್ನುಹುರಿ ಹಾಗೂ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?
- ಒಣ ನಾಲಿಗೆ, ತುಟಿಗಳು
- ಅಳುವಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ಬಾರದಿರುವುದು
- ಚರ್ಮ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟುವುದು
- ತಲೆನೋವು, ಮರೆವು, ಗೊಂದಲ
- ದಣಿವು, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ
- ಹೆಚ್ಚಿದ ಹೃದಯ ಬಡಿತ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು
- ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆ
- ಆಳವಾದ, ತ್ವರಿತ ಉಸಿರಾಟ
- ತಣ್ಣನೆಯ ಕೈಗಳು, ಪಾದಗಳು
- ಸಿಹಿ ತಿನಿಸು ಸೇವಿಸುವ ಕಡುಬಯಕೆಗಳು
- ಚರ್ಮ ಕೆಂಪಾಗುವುದು
- ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಊತ
- ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ
- ಬಿಸಿ ಭಾವನೆ
- ಮಲಬದ್ಧತೆ
- ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಮೂತ್ರ
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?: ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದಿನವಿಡೀ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಟವಾಡಲು ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ. ಮಕ್ಕಳು ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಕ್ಕಳ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಕಿತ್ತಳೆ, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ, ಸೋರೆಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಹಿರೇಕಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಈ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಅಂಶವಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ರವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಲು ಬಿಡಬಾರದು. ಮಕ್ಕಳು ಸಡಿಲವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಉತ್ತಮ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ದೇಹದ ದ್ರವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಸೂಕ್ತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
ಯಾವಾಗ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು?: ಮಗುವಿಗೆ ದಿನವಿಡೀ (24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ) ಅತಿಸಾರ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಅಥವಾ ಗೊಂದಲ ಅಥವಾ ಆಯಾಸವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಮಗುವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಮಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೋದರೆ (ಅಥವಾ ಮಲದ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾದರೆ), 102 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ವರವಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
