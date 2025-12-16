ETV Bharat / health

ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಡುತ್ತಿವೆಯೇ? ಬೆಡ್​ಶೀಟ್​, ದಿಂಬಿನ ಕವರ್​ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ

ಬೆಡ್​ಶೀಟ್, ದಿಂಬುಗಳ ಕವರ್ ಹಾಗೂ ಹೊದಿಕೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಎದುರಾಗುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

bed sheets pillow covers cleaning How often should blankets be washed ಬೆಡ್​ಶೀಟ್​ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸೋದು ಹೇಗೆ Skin disorders allergies asthma
ಬೆಡ್​ಶೀಟ್​, ದಿಂಬಿನ ಕವರ್​ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 16, 2025 at 6:45 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆ, ಹೊದಿಕೆಗಳು, ಬೆಡ್​ಶೀಟ್​, ದಿಂಬಿನ ಕವರ್‌ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಮರೆತೇ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಬೆಡ್​ ರೂಮ್​ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಬದಲಾಯಿಸದೆ ಬಳಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಧೂಳು, ಕೊಳಕು, ಬೆವರು, ಲಾಲಾರಸ, ಚರ್ಮ, ಸತ್ತ ಜೀವಕೋಶಗಳು, ಎಣ್ಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಾಸಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ದಿಂಬಿನ ಹೊದಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೇ ದಿಂಬು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಚರ್ಮದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು, ಅಲರ್ಜಿಗಳು, ಆಸ್ತಮಾದಂತಹ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕೆಲವು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

bed sheets pillow covers cleaning How often should blankets be washed ಬೆಡ್​ಶೀಟ್​ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸೋದು ಹೇಗೆ Skin disorders allergies asthma
ಬೆಡ್​ಶೀಟ್​, ದಿಂಬಿನ ಕವರ್​ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಸಂಶೋಧನೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?: ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಯನವು, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಲರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಕೊಳಕು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ದಿಂಬುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು ಅಸ್ತಮಾದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣ. ನಾವು ಬಳಸುವ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿವೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸತ್ತ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು ಶೌಚಾಲಯದ ಸೀಟಿಗಿಂತ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್‌ಗಳು, ದಿಂಬಿನ ಕವರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಒಂದೇ ದಿಂಬನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ಆಕಾರವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ತಲೆನೋವಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

bed sheets pillow covers cleaning How often should blankets be washed ಬೆಡ್​ಶೀಟ್​ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸೋದು ಹೇಗೆ Skin disorders allergies asthma
ಬೆಡ್​ಶೀಟ್​, ದಿಂಬಿನ ಕವರ್​ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ದಿಂಬು ಕವರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಂ-ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಾಡ್‌ಗಳು, ಗ್ರಾಂ-ನೆಗೆಟಿವ್ ರಾಡ್‌ಗಳು, ಬ್ಯಾಸಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಂ-ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೋಕಿಯಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇವು ಮೊಡವೆ, ದದ್ದುಗಳು, ಎಸ್ಜಿಮಾ ಮತ್ತು ತುರಿಕೆಯಂತಹ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು.

ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ:

  • ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಬೆಡ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ದಿಂಬಿನ ಹೊದಿಕೆಗಳನ್ನು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ತೊಳೆಯಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕು.
  • ಕೆಲವು ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಬೆಡ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ದಿಂಬಿನ ಹೊದಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು.
  • ಇತರರು ಬಳಸುವ ಅದೇ ಹೊದಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
  • ಅಲರ್ಜಿ ಇರುವವರು ಅಲರ್ಜಿ ವಿರೋಧಿ ಬೆಡ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳು, ದಿಂಬಿನ ಹೊದಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
  • ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಗೆ ತಂದು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಕೂದಲು, ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಬೆಡ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಇತರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ದೂರವಿಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಗೆ ತಂದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.

ನಿದ್ರೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಬೆಡ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ದಿಂಬುಗಳು ಮಲಗಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬೇಕು. ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ದದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಬರಲು ಇವು ಕಾರಣ ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಕೊಳಕಾಗಿರುತ್ತವೆ.

-ದೀಕ್ಷಾ, ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞೆ

ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಹೀಗೆ..: ಕಂಬಳಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಕೊಳೆ ಬೇಗನೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬೆಡ್‌ಶೀಟ್‌ನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೆಡ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದರೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೆನೆಸಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು.

bed sheets pillow covers cleaning How often should blankets be washed ಬೆಡ್​ಶೀಟ್​ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸೋದು ಹೇಗೆ Skin disorders allergies asthma
ಬೆಡ್​ಶೀಟ್​, ದಿಂಬಿನ ಕವರ್​ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಕೆಲವರು ಕೊಳೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಪರಿಮಳವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಜೊತೆಗೆ ತೊಳೆದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕು. ಸರಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳ ತೇವಾಂಶದಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಬೆಳೆಯುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಚರ್ಮ ಹಾಗೂ ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳಿವು: ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಧೂಳಿನಿಂದ ಆವರಿಸಿದ ಪಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಹತ್ತುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಕೈಕಾಲು ತೊಳೆದು ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಳಗೆ ದಿಂಬು ಇಟ್ಟುಕಂಡು ಆಹಾರದ ಸೇವಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಹಾರದ ಉಳಿಕೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

bed sheets pillow covers cleaning How often should blankets be washed ಬೆಡ್​ಶೀಟ್​ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸೋದು ಹೇಗೆ Skin disorders allergies asthma
ಬೆಡ್​ಶೀಟ್​, ದಿಂಬಿನ ಕವರ್​ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

BED SHEETS PILLOW COVERS CLEANING
HOW OFTEN SHOULD BLANKETS BE WASHED
ಬೆಡ್​ಶೀಟ್​ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸೋದು ಹೇಗೆ
SKIN DISORDERS ALLERGIES ASTHMA
BED SHEETS CLEANING TIPS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.