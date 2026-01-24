ETV Bharat / health

ಕೈ & ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೇ ಸೆಳೆತ, ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ?; ಇದಕ್ಕೆ ಇವೇ ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು ನೋಡಿ!

ಅನೇಕರು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೇ ಕೈ ಹಾಗೂ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಳೆತ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲಕ ಕಾರಣಗಳು ಏನಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿಯೋಣ.

CRAMPS AND TINGLING IN HANDS CRAMPS AND TINGLING IN YOUR FEET TINGLING IN THE HANDS AND FEET ಕೈ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ
ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಸೆಳೆತ, ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿವು
By ETV Bharat Health Team

Published : January 24, 2026

ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಕೈ ಹಾಗೂ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಕಂಡಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ನಿಂತಿರುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ದೇಹದ ಒಂದು ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಕೈ & ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಏಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಕೈ & ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಏಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ?: ಕೈ ಹಾಗೂ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ನರಗಳಿಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ6, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ1, ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ9 (ಫೋಲೇಟ್) ನಂತಹ ಕೆಲವು ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಮೂಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಟಮಿನ್ಸ್​ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಸೆಳೆತ, ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿವು

ಮಧುಮೇಹ: ಮಧುಮೇಹವು ಪಾದಗಳು, ಕಾಲುಗಳು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳು ನರಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ದೇಹದ ನರಗಳಿಗೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೂ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನರಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಪಡೆಯದಿದ್ದಾಗ, ಅವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಂದ ನರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವಿದ್ದಾಗ ಉಬ್ಬಿರುವ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ನರಗಳು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದು ಕೈಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ, ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯದ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು: ಕಿಡ್ನಿ ದೇಹದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದಾಗ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕಿಡ್ನಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದ್ರವ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ನರಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೈ, ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯು ಕಾರಣ: ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯು ನರಗಳು, ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಮತ್ತು ಫೋಲೇಟ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನರಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೈ, ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಕೊರತೆ: ಕಳಪೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯು ಕೈ, ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನರಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಶೇಖರಣೆ, ಮಧುಮೇಹ, ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನರಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಕಾರ್ಪಲ್ ಟನಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್: ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಕೂಡ ಕಾರ್ಪಲ್ ಟನಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್‌ನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು, ಪಾದಗಳು ಹಾಗೂ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ, ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಅದು ಕಾರ್ಪಲ್ ಟನಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್‌ನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಗರ್ಭಧಾರಣೆ: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ತಮ್ಮ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಪ್ಪಟೆ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

