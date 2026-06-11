ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮುವಿಕೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ಇವು ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರಬಹುದು?; ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?
ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನೇಕರು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳು ಎಂಫಿಸೆಮಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
Published : June 11, 2026 at 8:57 AM IST
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಧೂಮಪಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಗಂಭೀರ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಫಿಸೆಮಾ ಕಾಯಿಲೆ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬಳಿಕ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ರೋಗದ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಏನಿದು ಎಂಫಿಸೆಮಾ ಕಾಯಿಲೆ?: ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಗಾಳಿಯ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಅಲ್ವಿಯೋಲಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಎಂಫಿಸೆಮಾ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುವವರು ಈ ಗಾಳಿಯ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದಿಂದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಲು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೇಹವು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆಯ (COPD) ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಹಲವು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಂಫಿಸೆಮಾ ಕಾಯಿಲೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳು: ಎಂಫಿಸೆಮಾ ರೋಗದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಯಿಲೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
- ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
- ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ಬಿಡುವಾಗ ಉಬ್ಬಸ (ಶಿಳ್ಳೆ ಶಬ್ದ)
- ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೆಮ್ಮು
- ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿತ ಇಲ್ಲವೇ ಭಾರದ ಭಾವನೆ
- ಅತಿಯಾದ ಆಯಾಸ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ
- ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ
- ಕಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ
- ರೋಗ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವಾಗಲೂ ಉಸಿರಾಟ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಂಫಿಸೆಮಾ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?
- ಧೂಮಪಾನ: ಸಿಗರೇಟ್ ಧೂಮಪಾನವು ಎಂಫಿಸೆಮಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಧೂಮಪಾನವು ಕ್ರಮೇಣ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
- ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಧೂಳು: ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೊಗೆ, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಆವಿಗಳು ಸಹ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
- ಆನುವಂಶಿಕ ಅಂಶಗಳು: ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆನುವಂಶಿಕ ದೋಷಗಳಿಂದಾಗಿ ಎಂಫಿಸೆಮಾ ಬೆಳೆಯಬಹುದು.
- ಆಲ್ಫಾ 1 ಆಂಟಿಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಕೊರತೆ: ಆಲ್ಫಾ 1 ಆಂಟಿಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಕೊರತೆಯು ಅಪರೂಪದ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಜೀನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊರತೆಯುಂಟಾಗಿ ಎಂಫಿಸೆಮಾ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಎಂಫಿಸೆಮಾ ಕಾಯಿಲೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
- ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿ.
- ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಉಸಿರಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಧೂಳು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ.
- ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ದೂರವಿರಿ.
- ನಿಯಮಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ: ನೀವು ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಾದ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಚಿಹ್ನೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಕುರಿತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು. ಸಕಾಲಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ರೋಗದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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