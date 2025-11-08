ETV Bharat / health

ನೀವು ನಡೆಯುವಾಗ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನೋವು ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ?; ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ: ವೈದ್ಯರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಒಳಗಿನ ಮಾರ್ಗವು ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲವೇ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸಹ ತೊಡಕುಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನೋವು ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 8, 2025 at 8:18 PM IST

4 Min Read
ನಡೆಯುವಾಗ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಕಾಲ್ಬೆರಳ ಉಗುರು ಹಾಗೂ ಪಾದದ ನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಡೆಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ನಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋವು ಮರಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಬಹುದು. ಪಾದಗಳು ಸಹ ಊದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಸಹ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಮುಲಾಮುಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಮ್‌ಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೂ ಅವು ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಅವು ತಿಂಗಳುಗಳು ಹಾಗೂ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೀಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಏನು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಿಯದೇ, ಅನೇಕರು ಪಾರಂಪರಿಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸದೇ ಅವರು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನೋವು ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಸರಾಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ರಕ್ತನಾಳಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಒಳಗಿನ ಮಾರ್ಗವು ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲವೇ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸಹ ತೊಡಕುಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾಲುಗಳ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಏನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ನೀವು ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಬಾಹ್ಯ ಅಪಧಮನಿ ಕಾಯಿಲೆ (ಪಿಎಡಿ) ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಧೂಮಪಾನದಿಂದ ಮಧುಮೇಹದವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.

ಮಧುಮೇಹಿಗಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆ: ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಜನರು ನರಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪಾದಗಳು ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪಿನ್‌ಗಳು, ಸೂಜಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಯೋಕ್ಲಿನಿಕ್ (mayoclinic) ಅಧ್ಯಯನವು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನೋವು ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಲೇಕ್‌ಗಳ ರಚನೆಯು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತನಾಳವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು. ಇದು ತೀವ್ರ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಮೆಲ್ಲಿಟಸ್ ಇರುವುದು PAD ಅಪಾಯ ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು National Library of Medicine ವರದಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನೋವು ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಕಾಲುಗಳು ಊದಿಕೊಳ್ಳುವುದು: ಕೆಟ್ಟ ರಕ್ತವು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೂಲಕ ಹೃದಯ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಮ್ಲಜನಕದಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತದೆ. ಅಪಧಮನಿಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಕಿರಿದಾಗಿದರೆ, ಕೆಟ್ಟ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಲುಗಳು ಊದಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ (clevelandclinic) ಅಧ್ಯಯನವು, ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆ ಕಳಪೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಪಾದಗಳು ಅಥವಾ ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಣಪಡಿಸದ ಹುಣ್ಣುಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನೋವು ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಬೆನ್ನು ನೋವು ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ?: ಕೆಲವು ಧೂಮಪಾನಿಗಳು, ತಂಬಾಕು ಅಗಿಯುವವರು ಹಾಗೂ ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ಬೆನ್ನು ಅಥವಾ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ನೋವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬಳಿಯ ಮಹಾಪಧಮನಿಯು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲವೇ ಕಿರಿದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮುಖ್ಯ ರಕ್ತನಾಳವು ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಬೆನ್ನಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆನ್ನಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಪಾದಗಳು ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ, ಬೆನ್ನು ನೋವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಗೋಡೆಗಳ ಊತ: ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಊತ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದು ಒಳಗಿನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆಳುಗೊಳಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ಚರ್ಮವು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ನಾಳೀಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಸಮಸ್ಯೆಯ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತ ತೆಳುಗೊಳಿಸುವ ಔಷಧಗಳು, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಔಷಧಗಳು ಹಾಗೂ ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳು ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಇವು ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ರಕ್ತನಾಳದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲೇಕ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾದಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ಲೇಕ್ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಬೈಪಾಸ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ರಕ್ತನಾಳವನ್ನು ತಂದು ಪ್ಲೇಕ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸು, ಸಮಸ್ಯೆಯ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

-ಡಾ.ಕೆ.ಕೆ. ಪಾಂಡೆ, ನಾಳೀಯ ಮತ್ತು ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ

ನೀವು ನಡೆಯುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಥವಾ ಮಲಗಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳು ನೋಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಶೇ.90ರವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾದಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆ ನಿಂತು ಕೊಳೆಯುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಪೀಡಿತ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

TAGGED:

PERIPHERAL ARTERY DISEASE
POOR CIRCULATION IN LEGS
PAIN IN THE LEGS WHEN WALKING
LACK OF BLOOD TO THE LEGS
WHAT CAUSES LACK OF BLOOD IN LEGS

