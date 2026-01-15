ನಿಮಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ? ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿರಬಹುದು? ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು?
ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಅಪೆಂಡಿಸೈಟಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುವ ಸಣ್ಣ, ಚೀಲದಂತಹ ರಚನೆಯು ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಗಂಭೀರ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.
Published : January 15, 2026 at 4:06 PM IST
ತಪ್ಪಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಹಲವು ರೋಗಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಮಕ್ಕಳು, ಹದಿಹರೆಯದವರು ಹಾಗೂ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನೋವು ಇಲ್ಲವೇ ಅಥವಾ ಊತ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಾ? ವೈದ್ಯರು ನೀಡುವಂತಹ ನೋವು ನಿವಾರಕ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲವೇ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಪೆಂಡಿಸೈಟಿಸ್ ಇರಬಹುದೇ?
ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುವ ಸಣ್ಣ, ಬೆರಳಿನ ಗಾತ್ರದ ಚೀಲವಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡಾಗ, ಇದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏನಿದು ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಏನಿದು ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್? ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಅಪೆಂಡಿಸೈಟಿಸ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಹಾಗೂ ಹಠಾತ್ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಕೆಳಗಿನ ಬಲ ತುದಿಯಿಂದ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಯಂತಹ ಚೀಲವಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಮಲವು ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಉರಿಯೂತ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಗಮನಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಇದು ಒಡೆಯಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ? ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಅಪೆಂಡಿಸೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಅಪೆಂಡಿಸೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಗಳು, ಕಡಿಮೆ ಫೈಬರ್ ಆಹಾರಗಳು, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಅಪೆಂಡಿಸೈಟಿಸ್ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಗಿನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಈ ನೋವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಅಪೆಂಡಿಸೈಟಿಸ್ನ ಚಿಹ್ನೆಗಳೇನು?
- ತೀವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಪೆಂಡಿಸೈಟಿಸ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ವಯಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನೋವು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಅಪೆಂಡಿಸೈಟಿಸ್ನಿಂದ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
- ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಗಿನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
- ಹೊಕ್ಕುಳಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನೋವು, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಗಿನ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಹರಡುತ್ತದೆ.
- ಕೆಮ್ಮು, ನಡಿಗೆ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಲೂ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವ ನೋವು.
- ವಾಕರಿಕೆ ಹಾಗೂ ವಾಂತಿ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮಲಬದ್ಧತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿಸಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಪೆಂಡಿಸೈಟಿಸ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?
- ಅಪೆಂಡಿಸೈಟಿಸ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಒಡೆದು ಅದು ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಸೋಂಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಪೆಂಡಿಸೈಟಿಸ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನೀವು ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
- ಧಾನ್ಯಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಭರಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 2 ರಿಂದ 3 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ.
- ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಅವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಮೊಸರಿನಂತಹ ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
