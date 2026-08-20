ಹೆರಿಗೆಯಾದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುತ್ತ ನಿರಂತರ ಊತ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ? ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಲಕ್ಷಣವಿರಬಹುದು
ಹೆರಿಗೆಯಾದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುತ್ತ ಊತವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಿದ್ರೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
Published : August 20, 2026 at 6:41 PM IST
ತಾಯಿಯಾದ ನಂತರ ಮಗುವಿಗೆ ರಾತ್ರಿಯ ಆರೈಕೆ, ಹಾಲುಣಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ ನಿದ್ರೆ ಹೊಸ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಊತವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅದು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೆ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಊತವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ವಾರಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರವೂ ದಿನ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ದೇಹದ ಇತರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಊತ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿದ್ರೆಯ ಅಭಾವ, ಹಾಲುಣಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಸವಾನಂತರದ ಚೇತರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಬಾರದು.
ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ನಿರಂತರ ಊತವಿದೆಯೇ? ಪುಣೆಯ ಹಡಪ್ಸರ್ನಲ್ಲಿರುವ 'ಮಾಮ್ಸ್ಟೋರಿ' (ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅನೆಕ್ಸ್)ನ ಪ್ರಸೂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರ್ತಿ ಡಾ. ಮಿನಿ ಸಾಳುಂಕೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಹಾಲುಣಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಸಮರ್ಪಕ ದ್ರವ ಸೇವನೆ, ನಿರಂತರ ಆಯಾಸ, ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮುಖ, ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಊತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವಾರಗಳು ಅಥವಾ ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಇರುವ ಕಣ್ಣುಗಳ ಊತಕ್ಕೆ ಹಾಲುಣಿಸುವಿಕೆಯು ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಊತ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಅಥವಾ ಹದಗೆಟ್ಟರೆ, ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
ಹೆರಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹವು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು, ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಮತ್ತು ದ್ರವ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತವೆ. ದೇಹವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದ್ರವವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅಂಗಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಊತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಣ್ಣುಗಳ ಬಳಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ? ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಚರ್ಮವು ದೇಹದ ಇತರೆ ಭಾಗಗಳಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ತೆಳ್ಳಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದ್ರವದ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಖರಣೆ ಕೂಡ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು & ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆಗಳು, ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಊತವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಮುಖ, ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಊತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಸಂಬಂಧಿತ ತೊಡಕುಗಳು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಂತರ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು: ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಏಕೈಕ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆ, ಅಸಮರ್ಪಕ ನೀರಿನ ಸೇವನೆ, ಅಲರ್ಜಿಗಳು, ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು, ರಕ್ತಹೀನತೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊರತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ನಿರಂತರ ಊತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಾಲುಣಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹಾಗೂ ದ್ರವಗಳ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೇವನೆಯು ದೇಹದ ಚೇತರಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಊತ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಇದನ್ನು ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಹಾಲುಣಿಸುವಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಬಾರದು.
ಈ ಅಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ: ಡಾ. ಮಿನಿ ಸಾಳುಂಕೆ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಲುಣಿಸುವಿಕೆ ನಿಂತ ನಂತರ ಸಮಸ್ಯೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಯಾಸ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉಬ್ಬುವುದು ಒಂದು ವಿಷಯವಾದರೂ, ವಾರಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಇರುವ ಊತವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ, ತ್ವರಿತ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ನಿರಂತರ ಆಯಾಸ, ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ, ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ: ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ಮೊದಲು ಸಮಗ್ರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಮಿನಿ ಸಾಳುಂಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತರುವಾಯ, ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಮೂತ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್, ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ರಕ್ತ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಟ್ಟದ ತಪಾಸಣೆಗಳಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶಂಕಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇಸಿಜಿ, ಎಕೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಗತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲರ್ಜಿ ಶಂಕಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸೂಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?: ಡಾ.ಮಿನಿ ಸಾಳುಂಕೆ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಊತಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದರ ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಸೌಮ್ಯವಾದ ದ್ರವ ಧಾರಣ, ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ಸಮತೋಲಿತ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರ, ಸರಿಯಾಗಿ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆ, ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಾಯಿಲೆ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದರೆ, ಸೂಕ್ತವಾದ ಔಷಧ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಿತ ಅನುಸರಣೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಗಂಭೀರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ದ್ರವ ಧಾರಣವನ್ನು ತಜ್ಞರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕೊರತೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೆ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬದಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಊತಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಗುರಿಯು ಕೇವಲ ಗೋಚರ ಊತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಕಾರಣವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು.
ಗಮನಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳೇನು?: ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಸವಾದ ನಂತರ ಚೇತರಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪು. ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮಗುವಿಗೆ ಎದೆಹಾಲುಣಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದರೂ, ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುತ್ತ ಊತವು ವಾರಗಳು ಅಥವಾ ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಇತರ ದೈಹಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಹವು ಗಂಭೀರವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಯೋಚಿತ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಹೊಸ ತಾಯಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಚೇತರಿಕೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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