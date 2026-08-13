ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆಯೇ? ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು- ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವುದೇನು?
ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಳವಾದರೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
Published : August 13, 2026 at 4:11 PM IST
ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಸಕ್ಕರೆಯ ಅಂಶವು ಅನೇಕರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮುಂಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಆಯಾಸ ಹಾಗೂ ಮಂದ ದೃಷ್ಟಿಯಂತಹ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ದೈನಂದಿನ ಆಯಾಸ ಎಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳು ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಹಾಗೂ ನರಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿ ಉಂಟಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ, ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿ ನಷ್ಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರೋಗ್ಯ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳು ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆಗಳು ಕಿರಿಕಿರಿ, ಯಾತನೆ ಅಥವಾ ಕೋಪವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು, ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯುವುದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಊಟದ ನಂತರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಅಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ದೇಹದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ವಯಸ್ಸಾದ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹೈಪರ್ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಹೈಪರೋಸ್ಮೋಲಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ (HHS) - ತೀವ್ರ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ, ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಅತಿಯಾದ ಬಾಯಾರಿಕೆ: ತಜ್ಞರು ನಿರಂತರ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ನೀರಿನ ನಷ್ಟವು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ನೀರು ಸೇವಿಸಿದರೂ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿದರೂ ಸಹ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಣಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದಂತೆ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ಬಾಯಾರಿಕೆಯು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ, ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ಮಸುಕಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಕಾಲಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅತಿಯಾದ ಹಸಿವು: ಸಾಕಷ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರವೂ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಸಿವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಲನೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಕ್ಕರೆ ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಲುಪಲು ವಿಫಲವಾಗುವುದರಿಂದ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ದೇಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಕೇತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಹಸಿವಿನ ವಿಷವರ್ತುಲ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ: ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ. ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ದೇಹದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಇವು ದೇಹದಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎಳೆದು ಮೂತ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ. ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಅತಿಯಾದ ಬಾಯಾರಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಸುಕಾದ ದೃಷ್ಟಿ: ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಊಟದ ನಂತರ ಮಸುಕಾದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮಸೂರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಂದ ದ್ರವವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಸೂರದ ಆಕಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ, ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳು ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ 'ಮಧುಮೇಹ ರೆಟಿನೋಪತಿ' ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆಯಾಸ: ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಣಿದ ಭಾವನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಬದಲು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವಾಗ, ದೇಹವು ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಊಟವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಒಬ್ಬರು ತುಂಬಾ ಆಲಸ್ಯ, ದುರ್ಬಲತೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಿರಂತರ ಆಯಾಸವು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.
ಸೋಂಕುಗಳ ಅಪಾಯ: ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳು ದೇಹದ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಸೋಂಕುಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯೀಸ್ಟ್ ಸೋಂಕುಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಯೋನಿ ಯೀಸ್ಟ್ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚರ್ಮದ ಸೋಂಕುಗಳು, ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕುಗಳು (UTIs)ಹಾಗೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗುಣವಾಗುವ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಒಣ ಚರ್ಮ, ನಿರಂತರ ತುರಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಗುಣವಾಗಲು ದೀರ್ಘಕಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಗಾಯಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೈಪರ್ಗ್ಲೈಸೀಮಿಯಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಹೈಪರ್ಗ್ಲೈಸೀಮಿಯಾ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು: ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ನರಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು 'ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಪರೆಸಿಸ್' ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಕರಿಕೆ, ಉಬ್ಬುವುದು ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ತೀವ್ರತರವಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯು 'ಮಧುಮೇಹ ಕೀಟೋಆಸಿಡೋಸಿಸ್'ನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟದ ರಕ್ತ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷಣಗಳು ವಾಂತಿ, ಹಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆಯೊಂದಿಗೆ ಉಸಿರಾಟ ಇಲ್ಲವೇ ತ್ವರಿತ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಮೇಯೊ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ.
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ದೇಹದ ತೂಕ ನಷ್ಟ: ತಜ್ಞರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದೆ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದನ್ನು ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಟೈಪ್-1 ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸ್ನಾಯು ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಯುವ ವಯಸ್ಕರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿವರಿಸಲಾಗದ ದೇಹದ ತೂಕ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ: ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ನರಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೈಗಳು, ಪಾದಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ನರರೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚುವಿಕೆಯ ಸಂವೇದನೆ, ಸುಡುವಿಕೆ, ನೋವು ಅಥವಾ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ. ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ ನರಗಳ ಹಾನಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಬಹುದು, ಪಾದದ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ಸೋಂಕುಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನರಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಆರಂಭಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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