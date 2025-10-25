ನೀವು ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಮನಬಂದಂತೆ ಕಿವಿಯೊಳಗಿನ ಮೇಣ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?
ಕಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕಿವಿಯೊಳಗಿನ ಮೇಣವನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇದರಿಂದ ಕಿವಿಯ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : October 25, 2025 at 10:31 PM IST
ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಿವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಕಿವಿ ಮೇಣವು ಕಿವಿಯ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮೇಣವನ್ನು ಸ್ರವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಹಾಕಿ ಮೇಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಿವಿ ನೋವು, ಸೋಂಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಾವು ತಿನ್ನುವಾಗ ನಮ್ಮ ದವಡೆಗಳನ್ನು ಚಲಿಸಿದಾಗ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೇಣವು ತಾನಾಗಿಯೇ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕಿವಿಯೊಳಗಿನ ಮೇಣ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಅಸ್ತ್ರ: ಮೇಣವನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದರಿಂದ ಕಿವಿಗಳು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಹಲವರಿಗೆ ಇದು ತಾನಾಗಿಯೇ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಿರಿಯ ಇಎನ್ಟಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಡಾ. ಎನ್. ವಿಷ್ಣು ಸ್ವರೂಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಿವಿ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಮವು ಮೇಣವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಳ್ಳಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕಿವಿ ಕಾಲುವೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕೂದಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಸೆಬಾಸಿಯಸ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಂದ ಸ್ರವಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಮೇಣವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಳಭಾಗವನ್ನು ತೇವವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗ ಒಣಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮೆಡ್ಲೈನ್ಪ್ಲಸ್ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಧೂಳು, ಕೊಳಕು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಸತ್ತ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಿವಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಪಾಯಕಾರಿ: ಕೆಲವು ಜನರು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಇಯರ್ವಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಲವರಿಗೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಜಿಗುಟಾಗಿರಬಹುದು, ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ, ಇದು ಕಠಿಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿಗಳು, ಪಿನ್ಗಳು, ಹತ್ತಿ ಕಡ್ಡಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಿ ತಿರುಗಿಸಿದರೆ, ಮೇಣವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಳಗೆ ಹೋಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಇದು ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಕಿವಿಯೊಳಗಿನ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೇಣವು ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು ಹಾಗೂ ಅವರಲ್ಲಿ 1ರಿಂದ 2 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಇದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಿವಿಯ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ತುಂಬಬಹುದು. ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೇಣವನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಎನ್ಟಿ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮೊದಲು ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತಂಪಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಣವು ಮೃದುವಾದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಿರ್ವಾತ ಹೀರುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಣವನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಲು ಸಿರಿಂಜ್ನೊಂದಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕಿವಿಗೊಳಗೆ ಬಿಡಲಾಗಿತ್ತದೆ. ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಿವಿಯೊಳಗಿನ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಂಧ್ರವಿದ್ದರೆ, ಹಾನಿಕಾರಕ ವಸ್ತುಗಳು ಒಳಗಿನ ಕಿವಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸೋಂಕು, ನೋವು ಮತ್ತು ಕೀವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.