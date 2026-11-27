ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರಬಹುದು ನೋಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಡಿಎನ್ಎಯಲ್ಲಿ ಆನುವಂಶಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾದಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಡಿಎನ್ಎ ಒಂದು ಸಂಕೇತದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : November 27, 2026 at 8:24 PM IST
ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ನೋವು, ಅಜೀರ್ಣ, ಹಸಿವಾಗದಿರುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಊಟದ ಬಳಿಕ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾರವೆನಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಗ್ಯಾಸ್, ಅಸಿಡಿಟಿ ಇಲ್ಲವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನಿರಂತರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು.
ಏನಿದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್?: ಜೈಪುರದ ಎಚ್ಸಿಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆಂಕೊಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ.ನಿಖಿಲ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಜಠರದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಪದರದ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಮೆರಿಕದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯು ಅನ್ನನಾಳದೊಂದಿಗೆ ಸೇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಜಠರದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಸುಮಾರು ಶೇ.95ರಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಪದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಇದು ಒಂದು ಗಡ್ಡೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಗೋಡೆಗಳ ಆಳಕ್ಕೆ ಹರಡಬಹುದು. ಈ ಗಡ್ಡೆಯು ಯಕೃತ್ತು ಮೇದೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯಂತಹ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಗಗಳಿಗೂ ಹರಡಬಹುದು.
ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ರೋಗವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ, ರೋಗಿಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ, ತೀವ್ರವಾದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಯಾವುದೇ ನಿರಂತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಡಾ.ನಿಖಿಲ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸಂಭಾವ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು ಇಲ್ಲವೇ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದಂತಾಗುವುದು, ನಿರಂತರ ಅಜೀರ್ಣ, ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ಹಸಿವಾಗದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ದೇಹದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಸೇರಿವೆ. ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತಹೀನತೆ (ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಕೊರತೆ) ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಸೂಚನೆಯೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ?: ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಡಿಎನ್ಎಯಲ್ಲಿ ಆನುವಂಶಿಕ ರೂಪಾಂತರವು ಬೆಳೆದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಎನ್ಎ ಕೋಶಗಳು ಯಾವಾಗ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಹಾಗೂ ಯಾವಾಗ ಸಾಯಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸೂಚನೆ ನೀಡುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೂಪಾಂತರದಿಂದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸಾಯುವ ಬದಲು ವೇಗವಾಗಿ ಗುಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹರಡಬಹುದು.
ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು: ಈ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪೈಲೋರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸೋಂಕು, ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆ, ಉಪ್ಪು ಇಲ್ಲವೇ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಆಹಾರಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವನೆ, ರೋಗದ ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸ ಸೇರಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯಪಾನ, ಬೊಜ್ಜು, ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಅಟ್ರೋಫಿಕ್ ಜಠರದುರಿತ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಆನುವಂಶಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ.ನಿಖಿಲ್ ಮೆಹ್ತಾ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
- ಲಿಂಚ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್
- ಪ್ಯೂಟ್ಜ್ ಜೆಗರ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್
- ಲಿ-ಫ್ರಾಮೇನಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್
- ಕೌಟುಂಬಿಕ ಅಡೆನೊಮ್ಯಾಟಸ್ ಪಾಲಿಪೊಸಿಸ್
- ಆನುವಂಶಿಕ ಪ್ರಸರಣ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್
- ಸಾಮಾನ್ಯ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಮ್ಯುನೊ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ
ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ ಅಥವಾ ಹದಗೆಟ್ಟರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇಹದ ತೂಕ ನಷ್ಟ, ವಾಂತಿ ಇಲ್ಲವೇ ರಕ್ತಹೀನತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಮೇಲಿನ ಜಿಐ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಹಾಗೂ ಬಯಾಪ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಬಹುದು. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ರೋಗನಿರ್ಣಯವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ದೇಹವು ಒದಗಿಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಅಥವಾ ದಿನಚರಿ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕುವ ಬದಲು, ಇವುಗಳ ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದತ್ತ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಾ. ನಿಖಿಲ್ ಮೆಹ್ತಾ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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