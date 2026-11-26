ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿರಿ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳಿವು
ಅಧಿಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿರುವ ಸೋಪ್ ಬಳಸುವುದು ಹಾಗೂ ಚರ್ಮವನ್ನು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಜ್ಜುವುದು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪದರವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : November 26, 2026 at 7:58 PM IST
ದೇಹ ಶುದ್ಧವಾಗಿಡಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮುಂಬೈನ ಸೈಫೀ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ.ಪ್ರವೀಣ್ ಬಾನೋಡ್ಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಂತಹ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಆ ತಪ್ಪುಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು:
- ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ: ಋತುವಿನ ಪ್ರಕಾರ ನೀರನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಶೀತ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ನೀರು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಒಣಗಿಸಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಬಿಸಿನೀರಿನ ಬದಲು ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ತಂಪಾದ ನೀರಿನ ಬದಲಿಗೆ ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದ ನೀರನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
- ರಾಸಾಯನಿಕಯುಕ್ತ ಶ್ಯಾಂಪೂಗಳು ಹಾಗೂ ಸೋಪುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸೋಪುಗಳು ಹಾಗೂ ಶ್ಯಾಂಪೂಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಕೆಲವು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ, ಕೂದಲಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಅಗ್ಗದ ಶ್ಯಾಂಪೂಗಳು, ಸಾಬೂನುಗಳು, ಬಾಡಿ ವಾಶ್ಗಳು ಪ್ಯಾರಾಬೆನ್ಗಳು, ಥಾಲೇಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ನಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ ಅಥವಾ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಧ್ಯಮ ಬಳಕೆಯು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಖಚಿತವಾದ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ.
- ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ: ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಲ್ಲ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಚರ್ಮವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
- ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಟವೆಲ್ನಿಂದ ಉಜ್ಜಬೇಡಿ: ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಟವೆಲ್ನಿಂದ ಉಜ್ಜುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಒದ್ದೆಯಾದ ಟವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸ್ಗಳು ಬೆಳೆಯಬಹುದು, ಇದು ಮೊಡವೆ, ತುರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ರೀತಿಯ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಬಳಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಟವೆಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಅದನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಆತುರ ಬೇಡ: ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ಆತುರಪಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಎಂದಿಗೂ ಹೊರದಬ್ಬಬೇಡಿ.
- ಗಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ: ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಗಾಯವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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