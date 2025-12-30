ETV Bharat / health

ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವೇ? ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುವುದೇ ಕಾರಣ: ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಉರಿಯೂತದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : December 30, 2025 at 2:34 PM IST

3 Min Read
ಉರಿಯೂತ ಎಂಬುದು ದೇಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇದು ಗಾಯ ಇಲ್ಲವೇ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ. ಉರಿಯೂತವು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಹಾನಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ಗಾಯವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಉರಿಯೂತವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗೋಚರಿಸದೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಗಳನ್ನು ಮೌನವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸುವ ಉರಿಯೂತ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದನ್ನೇ 'ಉರಿಯೂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ' ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಧುನಿಕ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆಯೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಉರಿಯೂತ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅವರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಉರಿಯೂತ- (Getty Images)

ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಿಂಡಿಗಳು Vs ಧಾನ್ಯಗಳು: ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳಿಂದ ಬ್ರೆಡ್​ವರೆಗೆ ಮೈದಾ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ವೇಗವಾಗಿ ಏರಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಓಟ್ಸ್, ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್ ಅಥವಾ ರಾಗಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತದ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಪ್ಕಿನ್ಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಧ್ಯಯನವು ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಧಾನ್ಯಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಉರಿಯೂತದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯಗಳು Vs ಹಣ್ಣುಗಳು: ಸೋಡಾ, ಕೋಲಾ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ರಸಗಳು ತಾಜಾತನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಿ-ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ (CRP) ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಧ್ಯಯನವು (National Library of Medicine) ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ, ಬೆರಿಹಣ್ಣುಗಳು, ಕಿತ್ತಳೆ ಮತ್ತು ಚೆರ್ರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಕರಿದ ಆಹಾರಗಳು (Getty Images)

ಹುರಿದ ಆಹಾರಗಳು Vs ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದ ಆಹಾರಗಳು: ಪಕೋಡಾಗಳು, ಸಮೋಸಾಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಗಳು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಯನವು (Harvard Health Publishing) ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದ ಇಲ್ಲವೇ ಹುರಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಆರಿಸುವುದರಿಂದ ಉರಿಯೂತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸ Vs ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು: ಸಾಸೇಜ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಾಮಿ ನೈಟ್ರೇಟ್‌ಗಳಂತಹ ಸಂರಕ್ಷಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಮಸೂರ, ಬೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಯಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್-ಭರಿತ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್ ಹಾಗೂ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಓಟ್ಸ್ (Getty Images)

ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಬ್ಬಿನ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು Vs ನಟ್ಸ್ ಹಾಲು: ಹಾಲಿನ ಮಧ್ಯಮ ಸೇವನೆಯು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಚೀಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಮ್‌ನ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಾದಾಮಿ ಅಥವಾ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಸೋಯಾ ಮೊಸರು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ರುಚಿಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿದ ಬೇಕರಿ ಸರಕುಗಳು Vs ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು: ಪೇಸ್ಟ್ರಿಗಳು, ಕುಕೀಸ್, ಕೇಕ್‌ಗಳು ಹೈಡ್ರೋಜನೀಕರಿಸಿದ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಕಾರ್ನ್ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಬೆಲ್ಲ, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆಯಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಉರಿಯೂತ (Getty Images)

ಕೆಂಪು ಮಾಂಸ Vs ಮೀನು, ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್​: ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಧ್ಯಯನವು (clevelandclinic) ಹೆಚ್ಚು ಕೆಂಪು ಮಾಂಸವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುಟ್ಟ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಒಮೆಗಾ -3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ವಾಲ್ನಟ್ಸ್, ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

