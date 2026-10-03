ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನ ಅನ್ಯೂರಿಜಮ್ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು: ಏನಿದು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ?
ಮೆದುಳಿನ ಅನ್ಯೂರಿಜಮ್ ಎಂದರೆ ಮೆದುಳಿನ ಅನ್ಯೂರಿಜಮ್ (ರಕ್ತನಾಳದ) ಒಂದು ದುರ್ಬಲ ಭಾಗವು ಉಬ್ಬಿ ರಕ್ತದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸುವುದು ಏಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : October 3, 2026 at 9:04 PM IST
ಮೆದುಳಿನ ಅನ್ಯೂರಿಜಮ್ (ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರಾಕ್ರೇನಿಯಲ್ ಅನ್ಯೂರಿಜಮ್) ಎಂದರೆ ಮೆದುಳಿನೊಳಗಿನ ಅಪಧಮನಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಉಬ್ಬು ಅಥವಾ ಊತ. ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತನಾಳದ ಗೋಡೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಾಗ, ಅದು ಬಲೂನ್ನಂತೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ಉಬ್ಬಿದಾಗ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ರಕ್ತನಾಳದ ಗೋಡೆಯ ಈ ಹೊರಮುಖ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮೆದುಳಿನ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತದೆ. ಈ ಅನ್ಯೂರಿಜಮ್ ಒಡೆದರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಈ ಕುರಿತು ಸರ್ ಹೆಚ್.ಎನ್. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನ್ಯೂರೋಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸರ್ಜರಿ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ವಿಪುಲ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಮೆದುಳಿನ ಅನ್ಯೂರಿಜಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಧಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 'ಸ್ಯಾಕ್ಯುಲರ್' (ಬೆರ್ರಿ) ಅನ್ಯೂರಿಜಮ್ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ 100 ಜನರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂವರಿಗೆ ಮೆದುಳಿನ ಅನ್ಯೂರಿಜಮ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ, ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅನ್ಯೂರಿಜಮ್ಗಳು ಕೇವಲ ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನ ಅನ್ಯೂರಿಜಮ್ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು. ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು 1.5 ರಿಂದ 2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೂರಿಜಮ್ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿರುವ ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳು, ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನ ಅನ್ಯೂರಿಜಮ್ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನ ಅನ್ಯೂರಿಜಮ್ ಕಾಣಿಸುವುದೇಕೆ? ಡಾ.ವಿಪುಲ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, 'ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನ ಅನ್ಯೂರಿಜಮ್ (ಮೆದುಳಿನ ಅಪಧಮನಿಯು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡು ಉಬ್ಬುವ ಸ್ಥಿತಿ) ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೆಂದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಹಾಗೂ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಋತುಬಂಧದ ಬಳಿಕ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟವು ವೇಗವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ.
ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ರಕ್ತನಾಳದ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ, ಬಲವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ನ ಕೊರತೆಯು ಅಪಧಮನಿಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲಜನ್ ಕೊರತೆ, ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆ, ಧೂಮಪಾನ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯಪಾನ ಹಾಗೂ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಉರಿಯೂತದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಈ ಅಪಾಯವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ನಿಕಟ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅನ್ಯೂರಿಜಮ್ (ರಕ್ತನಾಳದ ಊತ) ಇದ್ದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ. ವಿಪುಲ್ ಗುಪ್ತಾ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳೇನು?: ಅನ್ಯೂರಿಜಮ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 35 ರಿಂದ 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆಯಾದರೂ, ಇವು ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಧೂಮಪಾನ ತ್ಯಜಿಸುವುದು, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವುದು, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೂರಿಜಮ್ನ ಇತಿಹಾಸವಿದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಕೇವಲ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮೆದುಳಿನ ಅನ್ಯೂರಿಜಮ್ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯವಿರಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹಠಾತ್ ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು, ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಬಿಗಿತ, ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ತಲೆಯೊಳಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಪಾಪ್(ಒಡೆದಂತಹ) ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಅನುಭವ, ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಂತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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