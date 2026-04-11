ನೀವು ತಿಳಿಯದೇ ಮಾಡುವ ಚಿಕ್ಕ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಮೆದುಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ದೈನಂದಿನ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಹೀಗಿವೆ
ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..
Published : April 11, 2026 at 9:38 PM IST
ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮೆದುಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಮೆದುಳು ನಮ್ಮ ಅರಿವಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಾದ ಆಲೋಚನೆ, ಗ್ರಹಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೈಹಿಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಚಿಕ್ಕ ತಪ್ಪುಗಳು ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಚುರುಕುತನದಿಂದ ಯೋಚಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮೆದುಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕೆಲವು ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಪರಿಹರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಇದರಿಂದ ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ ಹಾಗೂ ಆಲ್ಝೈಮರ್ ಕಾಯಿಲೆಯಂತಹ ಗಂಭೀರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ: ಮೆದುಳು ದುರಸ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಲು ಹಾಗೂ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ 7 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯು ಮೆದುಳಿನ ಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ 7 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಶಾಂತಿಯುತ, ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೇಯೊ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ತಮ ರಾತ್ರಿಯ ನಿದ್ರೆಯು ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ: ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡವು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ 'ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್' ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನರ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಸ್ಮರಣೆ ಹಾಗೂ ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಹ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಣೆ ಕೊರತೆ: ಜಂಕ್ ಫುಡ್, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳಿನ ರಚನೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಮೆದುಳಿನ ಕೋಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು, ಬಿ-ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯು ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆ: ನಿಯಮಿತ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಮೆದುಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆಮ್ಲಜನಕ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆನ್ ಏಜಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು, ವ್ಯಾಯಾಮವು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೆದುಳಿನ ರಚನೆಗಳ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯ ಧಾರಣವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ: ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಆಯಾಸ, ಕಡಿಮೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆದುಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಲಸಂಚಯನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಅತಿಯಾದ ಶಬ್ಧ: ಹೆಡ್ಫೋನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಜೋರಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವ ಮೆದುಳಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೈನ್ಸ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಅತಿಯಾದ ಶಬ್ದವು ಕೇಂದ್ರ ನರಮಂಡಲ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ, ಅರಿವಿನ ಕುಸಿತ, ನರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು, ಖಿನ್ನತೆ, ಆತಂಕದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಂತಹ ನರ-ಮನೋವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಹು ಕೆಲಸಗಳು: ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ/ಒಂಟಿತನ: ಒಂಟಿತನವು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ತಜ್ಞರು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಕಳೆಯುವುದು, ಅಥವಾ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಮೆದುಳಿನ ಸ್ಪಂದಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂಟಿತನವು ಆಲ್ಝೈಮರ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅರಿವಿನ ಕುಸಿತವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ.
ಉಪಹಾರ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು: ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರವು ದಿನವಿಡೀ ಮೆದುಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಡುವ ಇಂಧನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಊಟವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಅರಿವಿನ ಕಾರ್ಯ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ನಿಮಗೆ ವಯಸ್ಸು ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ ಬೇಗನೆ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರಾ? ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ತಡೆಯಲು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಆಹಾರಗಳಿವು
- ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಸಾಧ್ಯತೆ: ವೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
- ಬರ್ಪಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಲು ಕಾರಣಗಳೇನು? ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರ ಹೀಗಿದೆ
- ಪ್ರತಿ 10 ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ 6 ಮಂದಿಗೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್: ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯ
- ಮಲೇರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆ: ಮಲೇರಿಯಾ ನಿರೋಧಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಸಂಶೋಧಕರು.
- ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ?: ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವೆ ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್