ಹಠಾತ್ ಬೀಳುವಿಕೆ, ದೇಹದ ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು 'ಸಾರ್ಕೊಪೆನಿಯಾ' ಲಕ್ಷಣವೇ? ತಜ್ಞರು ಏನಂತಾರೆ?
ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಹಠಾತ್ ಬೀಳುವಿಕೆ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಸಮರ್ಥತೆಯು ಸಾರ್ಕೊಪೆನಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : April 17, 2026 at 5:23 PM IST
ಹಠಾತ್ ಬೀಳುವಿಕೆ, ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥತೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತೇವೆ. ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಅತಿಯಾದ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇವು ನಿಜವಾದ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗುವುದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸಾರ್ಕೊಪೆನಿಯಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾರ್ಕೊಪೆನಿಯಾ ಎಂದರೇನು, ಸಾರ್ಕೊಪೆನಿಯಾದಿಂದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಯಾರು ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಏನಿದು ಸಾರ್ಕೊಪೆನಿಯಾ?: ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಸ್ನಾಯುವಿನ ಗಾತ್ರ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮಸ್ಕ್ಯುಲೋಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ. womenshealth.gov ಪ್ರಕಾರ, ಸಾರ್ಕೊಪೆನಿಯಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 30ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೇಹವು ಪ್ರತಿ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ನಾಯುವಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ಶೇ.3ರಿಂದ 5ರಷ್ಟು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು 60ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಪ್ರಗತಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಬೀಳುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮೂಳೆ ಮುರಿತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ 35ರಿಂದ 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯು ಕ್ಷೀಣಿಸುವಿಕೆಯು ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಸ್ನಾಯುವಿನ ಬಲವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅನೇಕ ಪೆರಿಮೆನೋಪಾಸ್ ನಂತರದ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾರ್ಕೊಪೆನಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೇ?: ಸ್ನಾಯುವಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
- ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಮ್ ನಿಧಾನಗತಿ
- ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆ ಹೆಚ್ಚಳ
- ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ
- ಕೊಬ್ಬಿನ ಯಕೃತ್ತಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ
- ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ಮೂಳೆಗಳು
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾರ್ಕೊಪೆನಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
- ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ
- ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ವೇಗ
- ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವಾಗ ತ್ವರಿತ ಆಯಾಸ
- ಸ್ನಾಯು ಬಲದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ (ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿದ್ದರೂ ಸಹ)
- ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಯಾಸದ ಭಾವನೆಗಳು
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣಗಳು: ಸಾರ್ಕೊಪೆನಿಯಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣ ವಯಸ್ಸಾಗುವುದು; ಒಬ್ಬರು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ, ಸ್ನಾಯು ಕೋಶಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅವನತಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಒಬ್ಬರ ಕಿರಿಯ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಜಡ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದು (ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು) ಸ್ನಾಯು ದೌರ್ಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವಿಸದೆ ಇರುವುದು ಕೂಡ ಸಾರ್ಕೊಪೆನಿಯಾ ಬೆಳೆಯಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನಾಯುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಇಳಿಕೆಯೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾರ್ಕೊಪೆನಿಯಾದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು:
- ಬೊಜ್ಜು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ತೂಕ
- ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು
- ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್, ಅಸ್ಥಿಸಂಧಿವಾತದಂತಹ ಮೂಳೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
- ಧೂಮಪಾನ
- ಮದ್ಯಪಾನ ಸೇವನೆ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?:
- ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ನಂತಹ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಮೊಟ್ಟೆ, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಕೋಳಿ, ಮೀನು ಮತ್ತು ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ
- ಮೂಳೆ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ
- ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಬಾರದು
- ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
