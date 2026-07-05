ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಣಿಸುವ ನೋವುಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಚಿಹ್ನೆಗಳೇ? ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅಪಾಯ- ವೈದ್ಯರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗದ ನೋವು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ನೋವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
Published : July 5, 2026 at 9:00 AM IST
ನೋವು ಕೇವಲ ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ಕಳಪೆ ಭಂಗಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ನೋವುಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಬೆದರಿಕೆಯ ಮುಂಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳಾಗಿ ಗೋಚರವಾಗಬಹುದು. ನಿರಂತರ, ವಿವರಿಸಲಾಗದ ನೋವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ನೋವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಕಳಪೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಭಂಗಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಲಕ್ಷಣವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅಂತಹ ನೋವು ತೂಕ ನಷ್ಟ, ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ಹಸಿವಿನ ನಷ್ಟದಂತಹ ಆತಂಕಕಾರಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೈಹಿಕ ಸಂಕೇತಗಳು ತೀವ್ರವಾದ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೂಚಿಸಬಹುದು.
ನಿರಂತರ ಬೆನ್ನು ನೋವು: ಬೆನ್ನು ನೋವು ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಶೇ.80ರಷ್ಟು ಜನರು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೋವು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿದ್ದರೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಥವಾ ಔಷಧಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾದದ್ದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ, ಸ್ತನ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಇಲ್ಲವೇ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೇರಿಕನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ.
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು: ಅತಿಯಾದ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಸೇವನೆ ಅಥವಾ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನುವಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಅನಿಲ, ಉಬ್ಬುವುದು ಹಾಗೂ ಸೆಳೆತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಅಂಡಾಶಯ, ಕೊಲೊನ್ ಹಾಗೂ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಶ್ರೋಣಿ ಕುಹರದ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಅಥವಾ ಹದಗೆಡುವ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ನಿರಂತರ ತಲೆನೋವು: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಲೆನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಮಾಣಿತ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ತಲೆನೋವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಒತ್ತಡದಂತಹ ತಲೆನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ತಲೆನೋವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಮಲಗಿರುವಾಗ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ತಲೆನೋವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂದು ಮೇಯೊ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೂಳೆ ಇಲ್ಲವೇ ಕೀಲು ನೋವು: ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಅಥವಾ ಭುಜದಲ್ಲಿ ನೋವು ಇದೆಯೇ? ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ದೂರದ ನಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೋವು ಮುಂದುವರಿದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವಾಗ ಇದು ಗಂಭೀರವಾದ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಳೆ ನೋವು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಸ್ಟಿಯೋಸಾರ್ಕೊಮಾ ಅಥವಾ ಮೆಟಾಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಅವರು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಆಸ್ಟಿಯೋಸಾರ್ಕೊಮಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೋಳುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳ ಉದ್ದನೆಯ ಮೂಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ.
ಎದೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸುವುದು: ಜನರು ಎದೆ ನೋವು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಾನ್ಯ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಹೃದಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ ನಂತರವೂ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿತ, ಭಾರ ಅಥವಾ ನಿರಂತರ ನೋವಿನ ಸಂವೇದನೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಎದೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಮೇರಿಕನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊಸೈಟಿ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಳವಾದ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ಅಥವಾ ನಗುವಾಗ ಎದೆ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನೋವನ್ನು ಏಕೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು?: ನೋವು ದೇಹದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮೊಳಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಎಂದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ತಿಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಮೂರು ವಾರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇರುವ ನೋವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹದಗೆಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಆಯಾಸ, ತೂಕ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಹಸಿವಿನ ನಷ್ಟದಂತಹ ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಕಳುಹಿಸುವ ಸಂಕೇತಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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