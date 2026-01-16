ETV Bharat / health

ತೆಂಗಿನ ಹಾಲಿನ ಫೇಸ್​ ಮಾಸ್ಕ್​​ನಿಂದ ಕಲೆಗಳ ನಿವಾರಿಣೆ ಜೊತೆಗೆ ತ್ವಚೆ ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ: ಸಂಶೋಧನೆ

ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಕುರಿತು ಹಲವು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದ್ರೆ, ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯದ ಲಾಭಗಳು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

APPLYING COCONUT MILK TO YOUR FACE SKIN care tips COCONUT MILK MASK ತೆಂಗಿನ ಹಾಲಿನ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ತೆಂಗಿನ ಹಾಲಿನ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ತ್ವಚೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜನರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಳೆ ನೀರಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಳನೀರು ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಷ್ಟೇ ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ತೆಂಗಿನ ಹಾಲನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ದೋಷರಹಿತ, ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬಳಕೆಯು ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಚರ್ಮವನ್ನು ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮುಖವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

'ಮುಖದ ಚರ್ಮದ ಹೈಪರ್ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್‌ಗೆ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಘಟಕಾಂಶವಾಗಿ ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ 2020ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ಮುಖದ ಹೈಪರ್ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ತೆಂಗಿನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು, ಲಾರಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯವಾದ ಮೆಲನಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಪೋಷಣೆ, ಜಲಸಂಚಯನ ಮತ್ತು ಹಿತವಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಟೋನ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ಉತ್ತಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ತ್ವಚೆಗೆ ತೆಂಗಿನ ಹಾಲಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?:

  • ತೆಂಗಿನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಹಾಗೂ ಇ, ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು, ಖನಿಜಗಳಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿವೆ. ಈ ಅಂಶಗಳು ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಕಾಲಿಕ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆ, ಅಸಮ ಚರ್ಮದ ಟೋನ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್ ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಲಾರಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಮೊಡವೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ಬಳಕೆಯು ಚರ್ಮದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
  • ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ದೀರ್ಘ ಕಾಲದವರೆಗೆ ತೇವಾಂಶ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚರ್ಮದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾರ್ಯ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್:

  1. ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ತೆಂಗಿನ ಹಾಲಿನ ಮಾಸ್ಕ್​ ಅನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ 2ರಿಂದ 3 ಬಾರಿ ಅನ್ವಯಿಸಿ, ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಳಸಿ. UV ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಯುವಿ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
  2. ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಪ್ಯಾಚ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಲ್ಲದೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
  3. ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕ್ರೀಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸೌಮ್ಯ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ತೇವಾಂಶ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಸುಧಾರಿಸುವಾಗ ಮೃದುವಾದ ಸಿಪ್ಪೆಸುಲಿಯುವಿಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
  4. ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ಅಗ್ಗದ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಬಹುಪಯೋಗಿ ಘಟಕಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
  5. ತೆಂಗಿನ ಹಾಲನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮೈಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಳಪು ಮಾಡಲು ಸುರಕ್ಷಿತ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಇದು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೇಟ್​ ಆಗಿರಿಸುತ್ತದೆ, ಪೋಷಣೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮೃದು ಹಾಗೂ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  6. ನಿಯಮಿತ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಪದಾರ್ಥವಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

